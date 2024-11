Jake Paul, picante contra Tyson tras vencerlo en Dallas por decisión únanime: "Le di una..."

Luego de una larga espera, tras la modificación de la fecha que en un principio estaba pactada para mediados de junio, Jake Paul se impuso por puntos ante Mike Tyson, la leyenda del boxeo y excampeón de pesos pesados, en la que fue una de las peleas más taquilleras del año.

El influencer, devenido en boxeador profesional, ganó por decisión unánime de los jueces, tras la disputa de ocho asaltos de dos minutos cada uno de ellos. El escenario elegido, para un combate que se transmitió en vivo por la plataforma Netflix, fue el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington, Texas.

Jake Paul venció a Mike Tyson por decisión de los jueces.

Post coronación de Jake Paul, el hombre de 27 años enfrentó los micrófonos y soltó picantes declaraciones contra la figura de Iron Mike, quien fue de mayor a menor en la pelea. "Le dije a todos lo que iba a hacer, le di una lección de boxeo", aseguró el youtuber ante los medios.

Al ser consultado sobre si sacó el pie del acelerador con el objetivo de no noquear a quien supo ser campeón de los pesados, el estadounidense redobló la apuesta: "Definitivamente. Quería darle un show a los fans, pero no quería lastimar a alguien que no necesitaba ser lastimado".

De esta manera, Paul consiguió su undécima victoria como profesional (solo perdió en una ocasión). Por su parte, esta fue la séptima derrota de Tyson como profesional (tiene un récord de 50-6). El hombre de 58 años volvió al cuadrilátero tras 19 años de inactividad.