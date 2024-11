Antes del papelón de Spreen: las 7 acciones más polémicas o curiosas de Riestra

Deportivo Riestra logró una visibilidad inédita. Curiosamente, pese a que está haciendo una gran campaña en la Liga Profesional y está 9º con 31 puntos, no fue lo deportivo lo que lo puso en el centro de la escena, sino, por supuesto, el debut del streamer de 24 años Spreen, que jugó un minuto ante Vélez y no tocó la pelota en el 1-1 del lunes pasado. La estrategia de marketing que protagonizó Spreen fue solo una más de todas las polémicas y curiosidades de las que Riestra ha sido gestor en la última década; la mayoría fueron menos virales, claro. Cuando Diego Armando Maradona lideró entrenamientos, cuando invadieron la cancha antes de concretar su ascenso, o cuando agrandaron las áreas para su conveniencia son solo algunos casos.

1. El lugar de Maradona

Víctor Stinfale tomó las riendas de Deportivo Riestra en 2013 y desde el primer momento buscó un impacto mayúsculo. Por eso, acudió a quien era su amigo y había sido su cliente (Stinfale es abogado), Diego Maradona. El Diez fue invitado a muchos entrenamientos de Riestra y hasta dirigió algunos. En ocasiones, vio las prácticas junto a su papá Don Diego y frecuentó cada vez más el estadio para ver los partidos. Hasta dejó arengas que Riestra se hizo cargo de visibilizar sin demora: “En el fútbol nadie te regala nada. Yo le hice el gol con la mano a los ingleses y me reía como loco. Porque si les podés sacar ventaja, sácasela”, les dijo una vez a los del Malevo, que se acordaron de él cuando ascendieron a Primera en diciembre pasado: posaron con una bandera de las Islas Malvinas con la cara de Maradona y Nicolás Dematei declaró pos ascenso: “Diego nos debe haber dado una mano desde el cielo”.

Víctor Stinfale y Maradona tenían buena relación y el Diez forjó un vínculo con Riestra.

2. Invasión de cancha para ascender

En 2017, Deportivo Riestra y Comunicaciones se jugaban el ascenso a la B Nacional. La ida la ganó Comunicaciones 1-0 y el desquite lo estaba ganando el Malevo 2-0 como local, por lo que estaba logrando el ascenso. Pero a los 45 minutos del segundo tiempo, pese a que el juez Vigliano había adicionado cinco, entraron a la cancha utileros, jugadores no convocados e hinchas para interrumpir el encuentro e intentar decretar el ascenso. El partido no pudo seguir y continuó una semana después en la cancha de Defensores de Belgrano. Se jugaron cinco minutos, no se sacaron ventaja y ascendió Riestra. “Se veía que estaba por venir el gol de Comunicaciones y abrieron las puertas”, se quejó entonces Federico Barrionuevo, del equipo de Agronomía.

3. Agrandaron las áreas

Aquel papelón ante Comunicaciones que terminó en suspensión y en el posterior partido de cinco minutos tuvo otro condimento. Insólito. Los jugadores de la visita denunciaron luego del encuentro interrumpido que Riestra había agrandado las áreas “para que les cobraran más penales”. Efectivamente, se comprobó que las habían extendido cerca de 66 metros cuadrados y un utilero del club lo confirmó más tarde: “Los periodistas de TyC Sports quisieron medirlas antes del partido y los dirigentes de Riestra no los dejaron”, dijo. Riestra, que de todas formas ya había ascendido, lo pagó caro: recibió como castigo la quita de 20 puntos, una multa equivalente al costo de 300 entradas durante 10 jornadas y la suspensión de su cancha por 10 fechas. Eso hizo que descendiera a la B Metropolitana, pero un año después volvería a subir de categoría.

4. Entrenamientos sin autorización en pandemia

El 4 de junio de 2020, Argentina seguía sumergida en una cuarentena a causa del Covid-19, pero los jugadores de Deportivo Riestra regresaron a entrenar en la clandestinidad divididos en dos grupos, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Un video los expuso, se viralizó y despertó una ola de críticas. Dirigentes de otros clubes como Nicolás Russo, de Lanús, salieron a pedir sanciones para Riestra y la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) debió emitir un comunicado enseguida: “La AFA procederá de manera inmediata a dar traslado de dicha situación a los órganos competentes a fin de que se inicie la investigación correspondiente”. El club sería clausurado un tiempo.

Los jugadores de Riestra, en la costa y trabajando en plena madrugada. (Foto: @prensariestra)

5. Entrenamiento militar

Las pretemporadas de Deportivo Riestra suelen asemejarse a los entrenamientos militares, pero fue sobre todo la del último verano la que trascendió y se volvió noticia. Luego de ascender a la Primera División, se supo que los jugadores de Riestra entrenarían en la playa de Pinamar a tempranas horas de la madrugada y que hasta correrían por la arena a metros de un boliche que, en el mismo horario, funcionaba. Se viralizó una foto del cronograma diario que indicaba que comenzaban a las 3.15 con una infusión, seguían con un entrenamiento 3.30 y recién se iban a dormir a las 22.30. Un delirio que los convirtió en tendencia.

Los horarios de la pretemporada del Malevo, el último enero. (Foto: @prensariestra)

6. El debut de un chico de 14 años

En mayo de este año, Cristian Fabbiani, DT del Malevo, convocó para un partido de Copa Argentina a un chico de 14 años de nombre Mateo Apolonio y Riestra volvió a ser noticia. Apolonio ingresó los últimos doce minutos por la banda izquierda con el partido 0-1 ante Newell’s Old Boys y no tocó la pelota. Con 14 años y 28 días, superó el récord de Sergio Agüero como el debutante más joven del fútbol argentino (aunque hay quienes aseguran que Hugo Aicardi, arquero de Racing, debutó más chico que el Kun durante una huelga en 1975). Lo curioso es que Apolonio jamás volvió a jugar en Primera y solo sumó seis minutos en la Reserva. Hubo quienes cuestionaron si realmente era tan talentoso o si se había tratado de otra “estrategia de marketing”, a costa tal vez del físico o la cabeza de un adolescente.

Apolonio debutó el 16 de mayo de este año y entró en la historia. (Foto: archivo)

