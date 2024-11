Un ex campeón de F1 apuntó contra Colapinto y defendió a Checo Pérez: "El objetivo de Red Bull no es..."

La continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue sin definirse. En las últimas semanas se habló mucho al respecto y hasta algunos dieron por hecho su arribo a Red Bull luego de que el jefe del equipo, Christian Horner, haya visitado el box de Williams para mantener una reunión con James Vowles, de Williams.

Se dijo que el argentino podría ser parte del Visa Cash App RB F1 Team, pero también apareció el rumor de que ocuparía el lugar de Sergio Pérez para transformarse en el compañero de Max Verstappen. Esto generó diversas opiniones y Jacques Villeneuve, campeón de La Máxima en 1997 con Williams, defendió al mexicano.

Villeneuve defendió a Checo Pérez.

"Colapinto merece un asiento en carrera. Pero puede que no haya ninguno disponible. Es muy sencillo. Todo el mundo dice que ocupará el de Pérez. Pero Pérez está ahí y tiene contrato. Hace ya 10 meses que la gente dice que Pérez estará fuera en la próxima carrera. Dejen de decirlo. Tiene contrato", dijo en diálogo con Grosvenor Sport.

Además, en la misma línea, agregó: "Aporta patrocinio y estabilidad al equipo. Verstappen está contento con él. Y quién sabe cuánta de la diferencia se debe a que Pérez está un poco perdido ahora mismo, lo que puede ocurrir, o simplemente a que Verstappen es tan increíble”.

"Así que pon a otro piloto que no lo haga mejor, ¿qué has conseguido? Lo saben internamente porque tienen a otros pilotos en el equipo junior de Red Bull. El objetivo del equipo Red Bull Junior no es poner a Colapinto con los coches grandes, es formar a los pilotos para los coches grandes", cerró.