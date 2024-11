Quién es Jake Paul, el polémico youtuber que peleará contra un Mike Tyson de 58 años

Uno de los eventos deportivos más esperados del año tendrá lugar esta noche en el AT&T Stadium de Dallas, Texas y será transmitido por Netflix sin cargo adicional para los suscriptores de Estados Unidos y el Reino Unido. Será una insólita pelea entre el youtuber de 27 años Jake Paul y el reconocido multicampeón de peso pesado Mike Tyson, que regresará del retiro tras 19 años, ya que el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR) consideró el combate uno profesional. Mucho se sabe de Iron Mike, pero no tanto de su retador, dueño de una personalidad que se forjó en redes sociales con contenidos polémicos al punto que hasta fue allanado por el FBI.

Jake Paul nació en Cleveland, Ohio, el 17 de enero de 1997 y es el hermano menor de Logan, otro personaje de las redes sociales que luego de hacerse famoso decidió ponerse los guantes de boxeo. Jake Paul comenzó a hacer contenido audiovisual desde muy chico y en 2013 se hizo realmente famoso a través de la plataforma Vine, que ya no existe. Cuando Vine cerró, Paul tenía 5,3 millones de seguidores y 2 mil millones de visitas en la aplicación. La infancia de Jake y Logan estuvo marcada por la violencia física y verbal de su padre, pero durante varios años los hermanos no fueron unidos; más bien, protagonizaron un conflicto mediático que se plasmaba en insultos o batallas de rap entre ambos que alcanzan las millones de visitas en YouTube.

Así se promociona una de las peleas más esperadas del año.

Tras el cierre de Vine, Paul halló en YouTube su nueva plataforma y tiene allí 20 millones de seguidores. Su fama se creó a partir de videos en donde muestra su personalidad y look excéntricos y a partir de muchos contenidos polémicos, por no decir ilegales. De hecho, una vez hizo que sus seguidores rompieran la ley con solo un click, lo que llevó al FBI a allanar su domicilio y terminaron incautándole armas de fuego. Sus controversias son varias: tiene varias demandas de sus vecinos en Puerto Rico por ruido y hasta incendios en la propiedad, fue denunciado por Justine Paradise en un video de TikTok de haber intentado forzarla a practicar sexo oral, realizó una fiesta multitudinaria en plena pandemia de Covid-19 que lo convirtió en eje de polémica y parte de sus seguidores lo acusó de estafador cuando ofreció un curso por 7 dólares para “potenciar influencers”.

En 2018, luego de ser parte de la serie de Disney Bizaardvark, de la que lo despidieron, y motivado por su hermano Logan, Jake Paul decidió darle un intento al boxeo, un deporte que le apasionaba. Su primera pelea amateur fue ante Deji y ganó por knockout, antes de dar, en 2020, su saltó al boxeo profesional. Su primera pelea muy popular fue ante Nate Robinson, ex NBA (New York Knicks, Denver Nuggets, Chicago Bulls, etc.), a quien también venció por KO tan solo después de dos rounds. Y Paul comenzó a llamar la atención del mundo del boxeo y a desafiar a la UFC, que aceptó el reto y organizó su primera pelea ante un boxeador profesional: Ben Askren, ex campeón de MMA, quien jamás había sido derrotado por knockout. Muchos creyeron que Paul sería vapuleado, pero lo cierto es que el de Cleveland venció a Askren por KO en el segundo asalto y sorprendió a más de uno.

Jake Paul, al límite

Instalado en una millonaria mansión en Puerto Rico, Jake Paul se muestra en sus redes sociales manejando Lamborghini, Tesla y aviones privados. Vive de fiesta, pero con la misma frecuencia entrena su cuerpo de 1,80 metros en el gimnasio y practica boxeo. Le envía rutinariamente dardos a Mike Tyson en su cuenta de Instagram (“¿Quieres un poco de esto, Mike?”), se reconcilió con su hermano Logan y actualmente está en pareja con la patinadora neerlandesa Jutta Leerdam, desde abril de 2023, a quien conoció vía Instagram. En su historial aparecen varias exnovias tan mediáticas como él: Alissa Violet, Tana Mongeau y Erika Costell, también influencers y con fuerte presencia en YouTube, o la modelo Julia Rose.

Tensión en la previa

Jake Paul ya comió lo que debía para competir por primera vez en la categoría de peso pesado y lo espera nada menos que Mike Tyson. La pelea entre el youtuber y el multicampeón estaba pactada en un principio para julio de este año, pero Tyson sufrió un brote de úlcera poco antes del combate y debieron reprogramarla. La expectativa, desde entonces, solo creció. Por la popularidad de los personajes y por lo bizarro de una pelea a cuyos protagonistas los separan 31 años. Jake Paul tiene un récord de 10 victorias (7 por KO) y una derrota; Mike Tyson, de 50 triunfos (44 por KO) y 6 derrotas, además de haber sido campeón mundial entre 1987 y 1990. Esta noche no antes de las 23, se repartirán unos golpes en busca del honor, pero con la tranquilidad de que semejante espectáculo les otorgará 40 millones de dólares a cada uno.

Jake Paul y el gallo