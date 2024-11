Sampaoli, polémico en Francia al decir qué países producen “los mejores futbolistas del mundo”

"SRFC se complace en anunciar el nombramiento de Jorge Sampaoli como entrenador del equipo profesional. El técnico argentino, de 64 años, ha firmado hasta 2026 con los Rouge et Noir", fue el posteo con el que Stade Rennes confirmó la contratación del oriundo de Casilda.

Luego de la bienvenida oficial en sus canales de comunicación, la institución que compite en la Ligue 1 de Francia organizó una conferencia de prensa en la que el flamante director técnico brindó sus primeras declaraciones en el cargo. Allí, fiel a su estilo, sorprendió con unas polémicas declaraciones en las que minimizó al actual campeón del mundo y bicampeón de América.

Sampaoli firmó contrato hasta 2026.

Para comenzar con sus sorpresivos dichos, Sampaoli aseguró: “Admiro la Ligue 1. La he seguido viendo desde que me fui de Marsella (en 2022). Me gusta cómo funcionan los equipos, sus transiciones. El campeonato galo sigue mejorando y, además, los mejores del mundo salen de Francia y de Brasil. Hay materia prima”.

“Mi nivel de exigencia es muchas veces demasiado elevado respecto a las exigencias de los clubes con los que he trabajado. Pero tengo conciencia de que esas ambiciones son desmesuradas y quizá inalcanzables. Es algo que tengo que cambiar. Tengo que mejorar ese aspecto si quiero estar más tiempo en Rennes”, expresó al momento de realizar su autocrítica.

Sampaoli, que viene de fracasar con Flamengo en la Copa Libertadores 2023 (no pasó de octavos de final) se convirtió, de esta manera, en el primer director técnico extranjero del Stade Rennes en los últimos 18 años. El anterior, que dijo presente entre las temporadas 2003 y 2006, fue el rumano Laszlo Boloni.