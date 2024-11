Por qué Alfaro dijo que la Selección argentina "es como la humedad" y la respuesta de Scaloni

Ya falta cada vez menos para el partido entre la Selección argentina y Paraguay. Este jueves desde las 20.30 se medirán en el Defensores del Chaco, Asunción, por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas. Mientras que la Scaloneta llega puntera y con ganas de asegurarse su lugar en el Mundial 2026 antes de finalizar el año, el conjunto local lucha por establecerse en puestos de clasificación.

La Albirroja, que comenzó muy mal el proceso clasificatorio, viene en plena levantada desde que asumió Gustavo Alfaro, con quien han sumado 8 de los últimos 12 puntos en juego. El ex DT de Boca, San Lorenzo y Ecuador, se refirió este miércoles a lo que será el duelo ante la Albiceleste en conferencia de prensa. Y como no podía ser de otra manera, fiel a su estilo, hizo una de sus típicas analogías.

La analogía de Alfaro entre Argentina y la humedad

"Argentina es la humedad", sentenció respecto de los campeones del mundo y bicampeones de América. "La humedad por algún lugar se filtra. Si vos tenés una pared rajada, la humedad aflora. Si Argentina te descubre las rajaduras y esas rajaduras no las tenés bien cubiertas en las coberturas, por ahí Argentina se te filtra", se explicó a continuación.

En ese sentido, analizó cómo deberá plantear el partido para poder ser competitivo y obtener un buen resultado: "Nosotros tenemos que incorporar las sociedades para que esas rajaduras no se noten tanto o que por lo menos le podamos poner un impermeabilizante para que no se noten tanto. Si no tenemos esa posibilidad, contra Argentina nos va a costar", aseguró al respecto Alfaro.

La respuesta de Scaloni a Alfaro

Esta llamativa comparación llegó horas después a los oídos de Lionel Scaloni en su propia rueda de prensa. "Más allá de la metáfora, entiendo que Argentina puede hacerte daño en cualquier momento del partido", respondió el pujatense. Además, devolvió el elogio: "Paraguay, que históricamente siempre ha sido difícil para nosotros, más siendo locales, además tiene buenos jugadores", advirtió.

"Eso hay que recalcarlo: no son desconocidos, la mayoría juega afuera, en equipos importantes, y eso es lo principal", agregó en la misma sintonía. Y por último, reconoció el buen trabajo que hace Alfaro: "Los equipos de Gustavo son organizados, saben bien a qué juegan y eso los hace muy difíciles de enfrentar", concluyó Scaloni.