Por la séptima: las 6 victorias de Los Pumas en el "clásico" ante Irlanda

Los Pumas continúan entrenando de cara al partido de este viernes a las 17.10 en Dublín que los cruzará con la difícil Irlanda, uno de los equipos con el que más pica ha existido en los últimos 25 años. Irlanda se convirtió en una especie de clásico, por los cuatro cruces en Mundiales y por la vehemente rivalidad que tuvo en su momento Felipe Contepomi, actual entrenador del equipo argentino, con jugadores como Ronan O'Gara o Brian O'Driscoll. El ex Newman los conocía por haber jugado seis temporadas en el Leinster de Irlanda y protagonizó algún que otro encontronazo. Si bien la estadística en Copa del Mundo favorece a Argentina, el historial registra 13 victorias europeas y 6 argentinas en 19 encuentros. A continuación, las 6 celebraciones de Los Pumas.

28-24 en el Mundial de 1999

Fue el partido que dio a luz a la rivalidad. Irlanda y Argentina se habían enfrentado en un amistoso previo a aquel Mundial con victoria verde por 32-24, pero “por los porotos” el resultado sería distinto. Argentina quedó tercera en su zona y debió jugar un repechaje con Irlanda para buscar clasificarse a los cuartos de final. Aquel día Gonzalo Quesada estuvo certero y anotó siete penales y la conversión del try de Diego Albanese. Con el resultado 28-24 en favor de Argentina, Irlanda atacó en los últimos minutos del partido y Los Pumas protagonizaron una secuencia inolvidable: defendieron cerca de su ingoal durante más de diez minutos y una pesca de Mario Ledesma selló la primera clasificación a los cuartos de final de un Mundial en la historia del rugby argentino.

El try de Albanese a Irlanda

34-23 en junio del 2000

Irlanda llegó a la cancha de Ferrocarril Oeste ansioso de revancha el 3 de junio del 2000, en el primer cruce desde el Mundial del año anterior. Y empezó siendo superior a Los Pumas, aunque los argentinos capitalizaron sus oportunidades y gracias a un try de Ignacio Corleto no permitieron que Irlanda se alejara. Los europeos estaban 18-17 al frente a falta de diez minutos, pero entonces Los Pumas resurgieron y con tries de Méndez y Bartolucci más un penal de Quesada sellaron la victoria 34-23 (Irlanda descontó sobre el final). Segunda victoria consecutiva.

El entrenador fue gran protagonista de la rivalidad Argentina-Irlanda en los últimos años. (Foto: archivo)

22-20 en mayo de 2007

Desde la última victoria habían pasado siete años y en el medio Irlanda había ganado los tres encuentros entre sí, incluido uno doloroso en la Copa del Mundo 2003, 16-15. En mayo de 2007, el Trébol regresó a Buenos Aires y Los Pumas lo recibieron en el Cementerio de los Elefantes, el estadio de Colón de Santa Fe. El partido era preparatorio para el Mundial y había varios suplentes en ambos equipos, pero eso no le quitó dramatismo. Irlanda estuvo al frente casi todo el partido, pero Contepomi, encendido, se encargó que Argentina siguiera competitivo: metió 4 penales y gestó una jugada que acabó en try de Hernán Senillosa. A falta de un minuto para el final, Irlanda ganaba 20-19. Pero Contepomi metió un drop que decretó la victoria puma y lo erigió como el gran héroe.

Los Pumas ganaron en su debut en la ventana de noviembre y ahora van por Irlanda. (Foto: archivo)

16-0 en junio de 2007

Fue la revancha, una semana después, en el estadio José Amalfitani del club Vélez Sarsfield. Y esta vez el resultado fue menos apretado. Aunque también se jugó con varios suplentes y Los Pumas no brillaron, fueron más que Irlanda de principio a fin y ganaron 16-0 gracias a un try, otra vez, de Felipe Contepomi y tres penales y una conversión de Federico “Ninja” Todeschini, el goleador de la tarde. Fue la primera serie que los argentinos les ganaron a los irlandeses desde 1970, en una época cuyos partidos no son tenidos en cuenta como oficiales.

30-15 en el Mundial de 2007

Otra vez en una Copa del Mundo, por tercera edición consecutiva. Entonces, el historial marcaba una victoria por lado. Argentina buscaba ante Irlanda, en el último partido de la fase de grupos, clasificar primero a los cuartos de final. Y, además, de ganarle, eliminaría al Trébol, ya que Francia pasaría segunda en el grupo. La rivalidad entre ambos estaba en auge, aunque ese 30 de septiembre de 2007 Los Pumas serían muy superiores. Fue el día en que Juan Martín Hernández brilló con tres drops (uno de zurda) para sellar un 30-15 final, producto también de los tries de Lucas Borges y Horacio Agulla. Aquel Mundial sería el mejor de la historia argentina y culminaría con un inolvidable tercer puesto.

Hernández, iluminado

43-20 en el Mundial de 2015

Cuando parecía que no habría otro duelo de tanta envergadura, Argentina e Irlanda chocaron en los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 2015. Los de verde buscaban su primer pasaje a semifinales en la historia; Los Pumas, el segundo. Irlanda era el favorito y había vencido a Argentina en los últimos cinco partidos, entre 2008 y 2014. Pero Juan Imhoff tenía otros planes. Los Pumas brillaron por la efectividad de Nicolás Sánchez, que sumó 23 puntos, y por los tries de Matías Moroni, Joaquín Tuculet e Imhoff (2) y triunfaron 43-20, para acceder a las semifinales. Aquella, muy recordada, fue la tercera victoria en cuatro cruces por Copa del Mundo, pero también la última del equipo argentino, que, en el más reciente cruce ante Irlanda, en Dublín y en 2021, sufrió la peor derrota en la historia de esta rivalidad: 53-7.

La última victoria de Los Pumas