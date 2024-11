Pipo Gorosito, durísimo con el presidente de San Lorenzo: “Tuvo dos o tres oportunidades para llamarme y…”

Néstor Gorosito expresó su descontento con la gestión de Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, debido a una serie de desacuerdos y acciones que, según él, le impidieron asumir el rol de director técnico del equipo en varias oportunidades. Sobre todo la última, tras la renuncia de Leandro Romagnoli.

Pipo compartió detalles de su frustración con el mandamás de la institución, en donde destacó que este último fue un obstáculo recurrente en sus intentos por retornar al club. La relación entre ambos, que alguna vez tuvo momentos de cordialidad, ahora parece deteriorada debido a la falta de comunicación y el desinterés por parte del presidente en formalizar una convocatoria.

Moretti fue blanco de las críticas de Pipo Gorosito.

"Tuvo dos o tres oportunidades para llamarme y no lo hizo", declaró Gorosito con un dejo de decepción por la falta de iniciativa de Moretti para establecer una comunicación directa. Según explicó el entrenador en una entrevista con la radio AM 770, esta situación se remonta a años atrás, cuando el directivo participaba en las actividades de la Comisión Directiva y, a pesar de la influencia que tenía, nunca mostró interés en llamarlo.

"Antes no me llevaban por Moretti y ahora tampoco", expresó el director técnico, quien considera que esta actitud ha sido una constante en el comportamiento del presidente, independientemente de los cambios en el contexto o de las personas involucradas en el club.

Finalmente, Gorosito señaló que su relación con el actual presidente de San Lorenzo nunca fue una amistad, sino una mera cordialidad que surgió en encuentros casuales, especialmente durante los partidos de la categoría Senior en los que él participaba. "Siempre me veía en Senior porque yo venía a jugar. No somos amigos, solo teníamos buena relación y ahora no me llamó nunca", sentenció.

Fuente: Noticias Argentinas