La tajante respuesta de Scaloni sobre el torneo de 30 equipos que se viene en Argentina: "La cantidad..."

Faltan poco más de 24 horas para que la Selección argentina vuelva a jugar. Este miércoles desde las 20.30 se medirá ante Paraguay por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas. Luego, el próximos martes, recibirá a Perú por la fecha 12, en el que será el último encuentro que juegue en este 2024.

Los partidos de la Scaloneta sin duda son los que más alegría le generan al hincha argentino. Además de su indiscutible jerarquía y calidad, brilla en un contexto en el que el fútbol local de clubes viene en caída, con bajos rendimientos a nivel internacional (en comparación con otras épocas) y con torneos que cada vez resultan menos atractivos, en buena parte, por la cantidad de equipos.

La opinión de Scaloni sobre el torneo de 30 equipos

Con la inminencia de la ampliación de 28 a 30 cuadros que compitan en la Liga Profesional de cara al 2025, quien fue consultado sobre este tema fue Lionel Scaloni este miércoles en conferencia de prensa. La pregunta vino a raíz de que casi todos los futbolistas convocados vienen de Europa y cada vez tienen menos oportunidades los del campeonato local.

"A la Selección argentina no le afecta ni para bien ni para mal la cantidad de equipos que haya. Más allá de que la mayoría de los jugadores son de afuera, que no haya convocado a jugadores del fútbol local es una decisión mía", contestó el entrenador respecto de la conformación del plantel de la Albiceleste.

En cuanto a la calidad de la Liga Profesional por el exceso de clubes, fue un poco más esquivo: "No sé si soy el indicado para decir si los 30 equipos le hacen bien o mal al fútbol argentino. Me estaría metiendo en un terreno que no es el mío", sentenció Scaloni, sin la intención de comprometerse a fondo con la situación ni agitar el avispero.