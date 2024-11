El crudo relato de Adriano sobre su carrera como profesional: "Estoy obsesionado con..."

Adriano estaba destinado a convertirse en uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol, ya que su potencia y su calidad eran un combo letal y la comparación con Ronaldo Nazario era inevitable. Incluso, se había convertido en una pesadilla para la Selección argentina, al anotarle un gol en la final de la Copa América 2004 en el último minuto de la que llevó el partido a los penales, donde se impuso Brasil.

Pero todo se vino abajo con la muerte de su padre, a finales de ese mismo año, situación de la que nunca se pudo recuperar tanto en lo emocional como en lo futbolístico. Así fue como, poco a poco, se fue apagando una de las estrellas nacientes en el mundo del fútbol.

Con 42 años, alejado de las canchas y viviendo en una favela de su país natal, Adriano escribió una emotiva carta para The Players Tribune en la que tocó varios temas interesantes como ser una promesa, el alcohol, la inseguridad y muchas otras aristas sobre su vida.

Adriano, a sus 42 años, vive en una favela de Brasil.

"Sé lo que se siente ser una promesa, incluyendo una promesa incumplida. El mayor desperdicio del fútbol: yo. Me gusta esa palabra porque estoy obsesionado con desperdiciar mi vida. Estoy bien así, es un desperdicio frenético. Disfruto de este estigma", comenzó el exjugador de la Selección de Brasil.

Por otra parte, aseguró que no toma drogas "como intentan demostrar" y que no le gusta el crimen "aunque podría haberlo hecho". Y se refirió al consumo de alcohol: "No voy a discotecas. Siempre voy al mismo lugar de mi barrio. Bebo cada dos días, sí. Y los otros días también. Bebo porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda".

Posteriormente, Adriano se refirió a su apodo: "Me llaman Emperador. Un tipo que dejó la favela para recibir el apodo de Emperador en Europa. ¿Cómo se explica? No lo entendí hasta hoy". Con respecto a la vida en la favela, detalló: "Lo único que busco en Vila Cruzeiro es paz. Aquí camino descalzo y sin camiseta, sólo con pantalones cortos. Juego al dominó, me siento en el cordón de la calle, recuerdo mi infancia, escucho música, bailo con mis amigos y duermo en el suelo. Sólo quiero estar en paz y recordar mi esencia".

Por último, Adriano soltó una tremenda revelación: "Veo a mi padre en cada uno de estos callejones. Por eso sigo volviendo aquí. Aquí me respetan verdaderamente. Aquí está mi historia. Vila Cruzeiro no es el mejor lugar del mundo. Es mi lugar".

Fuente: Noticias Argentinas.