Por qué The Times liquidó a la FIFA tras la eliminación del Inter Miami de la MLS: “Vergüenza”

La rápida eliminación de Inter Miami en los playoff de la MLS generó críticas no por la derrota en sí, si no por la decisión de la FIFA de invitarlo al Mundial de Clubes en lugar del campeón de la liga. Una de las más fuertes fue realizada por el reconocido medio The Times, que apuntó sin filtros contra la entidad.

El artículo del reconocido medio.

Con un impactante título ("El Inter de Miami de Lionel Messi quedó eliminado ante la vergüenza de la FIFA") Martyn Ziegler, dejó en claro su postura y la reafirmó a través de su cuenta de X (ex Twitter). “La decisión de la FIFA de darle al Inter Miami un lugar en el Mundial de Clubes en lugar del campeón de la MLS parece aún más predeterminada y vergonzosa” , escribió.

En la nota, el periodista expresa que esto tiene que ver con la falta de patrocinadores que tiene el certamen y la participación de Lionel Messi se trata de un gran atractivo para poder cubrir esos millones que por el momento no han entrado. De hecho, el partido inaugural será en el estadio de Las Garzas y esto también provocó un intenso debate.

Inter Miami se clasificó al Mundial de Clubes 2025 tras ganar el Supporters' Shield 2024, que premia al mejor equipo de la temporada regular de la MLS y estarán atentos al sorteo que se realice el 11 de diciembre donde se conocerán cómo se integrarán los grupos de la competición.

El torneo, en el que participarán 32 equipos, contará con ocho grupos de cuatro equipos cada uno, y los dos primeros de cada uno de ellos pasarán a la ronda eliminatoria de octavos de final. Esto implica jugar siete partidos para llegar a la final el 13 de julio.