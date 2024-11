La sorpresiva sentencia de Jorge Almirón sobre Boca: "Sé que algún día voy a..."

Luego de consagrarse campeón con Colo Colo, Jorge Almirón habló y aseguró que tendrá un nuevo ciclo en Boca. El entrenador, que no ganó títulos en el xeneize pero logró llegar a la final de la Copa Libertadores (la perdió con Fluminense), hizo público su deseo y sorprendió a todos.

La sentencia de Almirón

"Voy a volver, no sé cuándo, pero...", expresó y agregó: "Yo me meto algo en la cabeza y no sé... Dos años atrás, caminando con mi pareja por Caminito, vi en una pared pintado Jorge con los colores de Boca, saqué la foto y dije: 'Yo voy a dirigir Boca en algún momento'. Y cuando llegué a dirigir Boca saqué esa foto de vuelta y la miré y yo sabía".

"Es un gran deseo, pero bueno, las cosas se tienen que dar como se tienen que dar", agregó en diálogo con ESPN. Después de una pobre campaña en la Liga Profesional (finalizó séptimo, a 17 puntos de River, el campeón) durante el primer semestre, dejó su puesto a falta de tres fechas para el cierre de la Copa de la Liga.

Ni siquiera con los siete de nueve puntos obtenidos bajo la dirección de Mariano Herrón fue suficiente para que el equipo se metiera en los cuartos de final y, lo que es más grave, tampoco logró la clasificación a la Copa Libertadores 2024.