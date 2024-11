La queja del Tata Martino con los jugadores de Atlanta United tras eliminar al Inter Miami: “Me refiero a una jugada bastante…”

Gerardo Martino, entrenador del Inter Miami, reconoció este sábado que la temporada 2024 del equipo que encabeza Lionel Messi terminó en fracaso tras su sorprendente eliminación frente al Atlanta United en la primera ronda del playoffs de la MLS. "La temporada no es un éxito cuando uno queda eliminado en cuartos de final (del Este)", dijo en la rueda de prensa.

"Ha tenido cosas buenas, ha tenido cosas malas. Si uno piensa donde estábamos en noviembre del año pasado, evidentemente hay un progreso en lo que se refiere al club, no solamente al equipo. Si uno piensa en la expectativas que teníamos para este playoff, evidentemente nos hemos quedado demasiado cortos", añadió.

Las declaraciones de Martino después de la eliminación del Inter Miami

Inter Miami sufrió este sábado un sonoro batacazo, perdió por 3-2 ante el Atlanta United y quedó eliminado por 2-1 en esta serie al mejor de tres partidos. El conjunto de Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets conquistó este año el MLS Supporters' Shield (trofeo para el mejor equipo de la temporada regular) y batió con 74 el récord de puntos en la liga.

Pero se despidió a las primeras de cambio en las eliminatorias por la MLS Cup ante un Atlanta United que fue noveno del Este en la temporada regular con solo 40 puntos, que entró a los playoffs como octavo a través de la wild card y que está en proceso de reconstrucción con un técnico interino (Rob Valentino).

"El partido, en rasgos generales, creo que nosotros justificamos a lo largo del partido haberlo podido ganar. Inclusive con las corridas que tuvo Atlanta, nosotros hicimos una importante cantidad de situaciones de gol, terminamos jugando muy cerca del área de Atlanta", argumentó Martino, quien además subrayó que los jugadores estaban "mal" y "tristes" en el vestuario tras esta inesperada y enorme decepción: "Como hay que estar, como se debe estar cuando hay tantas expectativas y el equipo no puede cumplirlas. En esta última parte del año nos acostumbramos a ir logrando los objetivos que nos fuimos planteando y el más importante no lo hemos podido conseguir", dijo.

Por otro lado, el técnico argentino criticó dos decisiones "cuanto menos discutibles" del árbitro: un penal que en su opinión existió en la primera mitad por mano en el área visitante y el tercer gol del Atlanta United, que llegó en una jugada en la que Tomás Avilés, del Inter Miami, estaba en el suelo quejándose de problemas físicos.

La jugada del tercer gol de Atlanta United que protestó Martino

"Me refiero a una jugada bastante similar al segundo partido, en casa de Atlanta, donde Fede (Redondo) corta y va atacar y hay un jugador, creo que Ajani Fortune, tirado en el piso y Luis Suárez lo hace parar y sacamos la pelota fuera. Pero eso es lo que haríamos nosotros y lo que hicimos nosotros", señaló también criticando la actuación del Atlanta United.

Cuestionado sobre si esta eliminación es aún más dura teniendo en cuenta que Leo tiene 37 años y que quizá no le quede mucho más tiempo en la liga, Martino matizó que no hay nada seguro al respecto: "En realidad no sé cuán limitado (es el tiempo de Messi en la MLS). Hay una cuestión que es del paso del tiempo, que está claro y a la vista, pero tampoco me animaría a decir que sea tan corto", afirmó.

"Creo que no hay ningún motivo para que el club no siga intentándolo el año próximo. Todo lo que ha sucedido este año, lo malo y lo bueno, ha sido en líneas generales mejor que todo lo que pasó el año pasado y diría yo que hasta desde la vida que tiene el club", puntualizó.

Fuente: EFE