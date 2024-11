La durísima revelación de Del Potro sobre sus lesiones a dos años de su retiro: "Lo único que pido es poder..."

Juan Martín Del Potro representó a los argentinos como pocos y en su momento de mayor nivel en el tenis se codeó con los monstruos que tiene el deporte: Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer. Fue número 3 del mundo y uno de los pocos capaces de arrebatarle un Grand Slam al Big Three en sus años de hegemonía.

La innumerable cantidad de lesiones y cirugías que padeció le negaron no solo mantener ese nivel sino directamente tener una calidad de vida óptima, acorde a una persona de 36 años. Hoy por hoy, retirado ya hace dos años de la práctica profesional, esa parece ser su principal preocupación. Recientemente brindó una entrevista con La Nación, en la que mostró, a corazón abierto, su lado más vulnerable relacionado a este estilo de vida.

Del Potro y su duro relato sobre las lesiones.

"Te vas fortaleciendo pero al final del día uno nunca se siente tan fuerte como todas las cosas que te pueden venir de golpe. Tuve muchas cosas al mismo tiempo. Y me creía una persona con personalidad fuerte, bien parada para afrontar cualquier cosa que se me pusiera en el camino, pero la verdad que ahora, en este último tiempo también aprendí que no soy tan fuerte como creía o ustedes me veían", arrancó el relato Juan Martín.

A continuación, agregó: "Lloro, no duermo y tengo ansiedad. A veces estoy deprimido. De repente hago mucha más terapia de la que tenía que hacer porque no soy tan capaz de sobreponerme a ciertas cosas de la vida que me están tocando. Y hoy no reniego de no ser tan fuerte o sentirme un poco débil. Es lo que me toca y la voy llevando, a veces mejor, a veces peor.

Luego, Del Potro confesó cómo vive actualmente con los dolores y hasta reveló que hubo operaciones que no se hicieron públicas. "¡Ocho veces me operé la rodilla! Públicamente se sabían de cuatro o cinco, pero en privado me operé tres veces más. Y hoy lo único que pido es poder subir una escalera sin dolor o poder ir a Tandil manejando, que son casi cuatro horas de auto; yo las hacía de taquito, pero hoy paro en Las Flores diez minutos a estirar las rodillas porque me duelen. Y eso es lo que pido para mi vida cotidiana", relató.

Para cerrar la dura confesión sobre su presente, Del Potro hizo un balance sobre su estado actual de vulnerabilidad comparado con sus mejores años en el tenis. "Imaginate: de lo que venía haciendo, luchando con Novak, Roger, Rafa, el top five, Grand Slams, el número 1 o lo otro… a tener que decir: ‘¿Cómo tengo que hacer para ir manejando a Tandil y que no me duela la pierna?’. Pasé ocho cirugías, vi a los mejores médicos del mundo, tratamientos, dietas, suplementación… no sé, cosas que decís: '¿Y si probás esta locura?'. Las probé por dos ya, te lo puedo asegurar. Es una lucha diaria que sigo teniendo. Porque la verdad es que esa calidad de vida todavía no la logré. Escucho historias: ‘Este se puso una prótesis y camina, no le duele más la pierna’. Pregunto y me dicen: ‘Sí, bueno, pero a vos no porque tenés 36 años, tenés que esperar quince años más para ponértela’. Y es una charla que tengo con los médicos. Les digo: ‘¿Voy a esperar a tener 50 años, poder ponerme una prótesis y caminar para estar bien de los 50 a los 70? Si yo hoy no puedo subir una escalera. Decime la verdad’. Si a mí me dicen que desde esta edad y hasta los 50 puedo caminar bien, jugar un partidito con mis amigos, andar en bici… es un escenario que lo quiero elegir yo"