La tajante respuesta de Demichelis sobre la eliminación del River de Gallardo: "No me..."

River Plate no consiguió cumplir con su gran sueño en este 2024 de ganar su quinta Copa Libertadores. El equipo no logró competirle de igual a igual a Atlético Mineiro en las semifinales y, pese al gran desgaste que hizo en la revancha, nunca estuvo siquiera cerca de remontar la serie luego de la contundente derrota 3-0 en la ida. Toda la ilusión que se generó a partir del gran mercado de pases que hicieron en invierno y el regreso de Marcelo Gallardo se cortó de cuajo.

En medio del mal sabor de boca que generó esta eliminación, lo único que le dejó una sensación positiva a todo Núñez fue el espectacular recibimiento que realizaron en los instantes previos al inicio del partido, con un despliegue de fuegos artificiales y bengalas que fue reconocido por los fanáticos de todo el país y el continente. Igualmente, esto también le trajo consecuencias negativas, como la suspensión de una de sus tribunas por parte de la Ciudad de Buenos Aires, mientras se espera que la Conmebol aplique nuevas sanciones.

La opinión de Demichelis de la eliminación de River

Sobre toda esta situación fue consultado Martín Demichelis en conferencia de prensa en Monterrey. Quien fuera entrenador del Millonario hasta agosto y responsable de dejarlo como el mejor equipo de la fase de grupos, lo que le permitió definir todas las series de local, fue consultado sobre la eliminación del martes. Lejos de querer comprometerse y generar polémica, decidió escapar a la pregunta: "No me compete opinar del club en donde trabajé hace muy poco", apuntó.

Por otro lado, se refirió a lo que fue el gran recibimiento a los jugadores y destacó el rol que jugó el público con su aliento: "No dudaba del hincha de River, que el día previo también le hizo un gran ofrecimiento de cariño al plantel para con la situación (en referencia al banderazo del lunes). No esperaba menos", destacó.

Por último, se expresó al ser consultado acerca de las posibles sanciones que afrontará el club por la enorme cantidad de pirotecnia que lanzó: "Las escenografías esas son hermosísimas y gracias a Dios no pasó nada malo para con nadie, pero las sanciones no dependen de mi, así que poco me compete opinar", sentenció Demichelis.