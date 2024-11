La revelación del alcanzapelotas de Racing que fue clave en el gol de Juanfer Quintero: “Yo estaba dudando y…”

Racing consiguió un triunfazo este jueves por la noche ante Corinthians en las semifinales de la Copa Sudamericana para volver a meterse en una final internacional después de 32 años, desde que lo hiciera por última vez en la Supercopa Sudamericana 1992. Con un marco impresionante en el Cilindro de Avellaneda, repleto de hinchas, se impuso 2-1 tras un primer tiempo de muy buen fútbol y un segundo de aguantar el resultado a puro corazón.

La gran figura del encuentro fue, sin dudas, Juan Fernando Quintero, autor de ambos goles en la primera mitad tras arrancar 1-0 abajo desde los primeros minutos. El tanto del empate llegó a los 36', con un potente penal que casi le agujerea el arco a Hugo Nogueira. Y en una ráfaga llegó el segundo, a los 39', que contó con la participación especial de un protagonista inesperado, cuya intervención fue clave para la correcta ejecución de la jugada.

La intervención del alcanzapelotas en el segundo gol de Racing

Se trata de Martín Santoro, jugador de la Octava División de La Academia (categoría 2009), que estaba en el estadio en el rol de alcanzapelotas. Fue vital su rapidez al pasarle el esférico a Maxi Salas durante un ataque para que hiciera un saque lateral de manera inmediata, sin interrumpir el juego. Eso le permitió agarrar desprevenido al rival y que Juanfer, tras la asistencia de cabeza de Maravilla Martínez, quedara habilitado y en una posición inmejorable para definir y anotar.

Las declaraciones de Martín Santoro, el alcanzapelotas de Racing

Por supuesto, la acción del juvenil no pasó desapercibida. Una vez finalizado el encuentro, la señal de ESPN se encargó de buscarlo y darle el micrófono para que explicara lo que hizo. "La pelota quedó ahí en la cancha y yo estaba dudando si saltar o no y dije ‘ya fue, salto. Cuando salté, me la pidió Salas y se la tiré rápido; ahí sacó y después vino el gol", reveló con una inmensa y notoria felicidad.

"Sentí una emoción... Porque le di la pelota y ahí vino el gol, por sacar rápido", agregó a continuación. Sin duda, su nombre quedó ya marcado por esta importantísima intervención que le permitió a Racing, en gran parte, estar en una nueva final. Y el club no se quedó atrás, ya que también le hizo su propio reconocimiento al alcanzapelotas.

El video de Racing dedicado a Martín Santoro, el alcanzapelotas

En sus redes sociales, la Academia compartió un video de Santoro, una vez consumada la clasificación, en el que vuelve a contar cómo tomó la decisión de intervenir con tanta rapidez. Luego del relato, se intercalan imágenes de los jugadores saludando y felicitando al joven enganche de la categoría 2009. Un gran gesto para quien fue el héroe inesperado de la noche, que llevará este recuerdo por el resto de su vida.