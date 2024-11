La fuerte respuesta de Medina a Gago cuando el DT quiso volver a convocarlo en Boca

Boca Juniors se prepara para el encuentro de este domingo ante Lanús por la fecha 20 de la Liga Profesional. Tras la caída ante Tigre en el debut y el inesperado empate contra Riestra en la Bombonera el último fin de semana, Fernando Gago necesita un triunfo que le permita de una vez por todas terminar de asentarse en el puesto. Además, debe comenzar a sumar de a tres para no seguir alejándose de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2025.

Para visitar la Fortaleza, tenía planificado contar con Cristian Medina, a quien había desafectado de la anterior convocatoria frente al Malevo luego de que, en la previa de los cuartos de Copa Argentina, le dijera que no quería jugar. Este pedido había sido a modo de protesta con el club por su indecisión ante la oferta de Fenerbahçe para comprarle su pase. Tras este nuevo voto de confianza que le dio el DT, el jugador tomó una tajante decisión.

El partido ante Tigre por la fecha 18 fue el último que jugó Medina. (Foto: Fotobaires)

Ante la pregunta de si quería volver a jugar, la postura del volante fue mantenerse firme en su reclamo para que desde la institución definan qué es lo que van a hacer con su traspaso. "Hasta que no se resuelva mi venta, no me siento para jugar", habría sido su respuesta, según informó el Diario Olé. Por lo tanto, volverá a quedar marginado, esta vez por decisión propia, de los concentrados del Xeneize.

En Brandsen 805 están intentando mejorar la oferta que les hicieron desde Turquía, en donde habían puesto sobre la mesa 15 millones de euros (el valor de la cláusula), más extras y bonos por objetivos, con plazos de pagos que se extenderían hasta 2027. Las condiciones que quieren imponer en la Ribera es reducir ese lapso de tiempo y que los impuestos de la operación, que serían otros 2 millones, estén incluidos en el abono, lo que aumentaría el monto a 17 millones.

Aún no hay certezas sobre lo que hará el Fenerbahçe con estos nuevos términos. Lo cierto es que Medina, cuyo último partido fue el pasado 19 de octubre en la caída 3-0 contra Tigre por la fecha 18, ya dejó en claro su posición de no volver a jugar hasta que se llegue a un acuerdo entre ambas instituciones. Esto podría desembocar en sanciones deportivas por parte del club, aunque de momento son meras especulaciones. La novela en Boca aún no termina.