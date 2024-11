La confesión de Costas sobre Roger Martínez y su foto del tobillo tras pasar a la final: “Hicimos una locura”

Racing venció este jueves como local 2-1 a Corinthians en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana y se aseguró un lugar en la final, la primera a nivel internacional después de 32 años. Fue un triunfo conseguido a base de fútbol (principalmente en el primer tiempo) y aguante (más que nada en el segundo). Pero si hubo algo que no faltó en ningún momento, ni en este partido ni en la ida, fue corazón, ya que nadie puede negar que el equipo dejó todo a lo largo de los 180 minutos.

Desde Gustavo Costas, que vive este presente en su rol de entrenador, exjugador e hincha blanquiceleste, hasta los futbolistas, que dieron una muestra total de devoción y compromiso para con su conductor y la camiseta. Y si se puede destacar un caso particular, ese es el de Roger Martínez, quien a pesar de estar en pleno proceso de recuperación de una lesión que sufrió durante la última doble fecha de Eliminatorias, formó parte de esta victoria en la cancha.

La foto del tobillo de Roger Martínez después del partido. (Foto: @rogermartinez94)

El delantero colombiano, que no jugaba desde principios de octubre, ingresó en los minutos finales, ya en tiempo de descuento. No fue mucho lo que pudo hacer, pero demostró que estaba igualmente allí dispuesto a darlo todo a pesar de cualquier circunstancia. Una vez finalizado el encuentro y consumada la clasificación, subió una foto de su pie, con la zona afectada hinchada, y la siguiente leyenda: "Nos vemos en la final, tobillito", acompañada de emojis alusivos.

Esta entrega fue reconocida por Costas en la conferencia de prensa post partido. Tras responder varias preguntas sobre lo que fue el juego en sí, aprovechó la oportunidad y se tomó un tiempo para dedicarle unas palabras al Tanque: "Quiero resaltar lo de Roger, porque hoy su lesión se podría haber agravado mucho más de lo que ya estaba", comenzó a decir.

La confesión de Costas sobre el tobillo de Roger Martínez

Tras esto, explicó por qué decidió convocarlo y hacerlo jugar a pesar de que aún no estaba recuperado al 100%: "Yo lo llamé el día que se lesionó y me dijo: 'Gustavo, aunque me tenga que infiltrar de la cabeza hasta los pies, lo voy a hacer. Yo voy a estar cuando me necesites'", reveló el DT de Racing.

Por último, hizo un una reflexión final al respecto: "La verdad que fue una locura lo que hicimos. Aparte cuando lo pusimos se terminó el partido; paró una pelota de pecho y nada más. Quiero decir que se mató, porque la lesión que tiene es como la de Messi (en la final de la Copa América), que cuánto tiempo tuvo para volver... Roger Martínez se sacó todo para estar hoy con nosotros, y por eso lo quiero resaltar también. Lo suyo fue impresionante, y lo necesitaba", concluyó Costas.