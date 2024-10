La tajante frase de Scaloni sobre el escándalo con Bielsa en Uruguay: “Conmigo estuvo…”

Lionel Scaloni fue sorprendido durante la conferencia de prensa con una pregunta que nada tenía que ver con el presente de la Selección argentina. En medio de consultas sobre el equipo para enfrentar a Venezuela, le pidieron una reflexión sobre el conflicto en Uruguay, provocado por las críticas de Luis Suárez hacia Marcelo Bielsa.

Scaloni sobre Bielsa

Fiel a su estilo, el entrenador no esquivó la pregunta y ofreció una respuesta prudente: "Me dijiste que no me querés pedir una opinión", dijo Scaloni y luego agregó: "Ah, sobre Marcelo. No, yo qué voy a opinar de Bielsa. Siempre conmigo estuvo bien, pero bueno".

"No es momento de echar leña al fuego y que ojalá se pueda resolver por el bien de ellos, del fútbol uruguayo, de la selección, porque tenemos grandes amigos y nada más nosotros no somos nadie para opinar", agregó Scaloni sin entrar en polémicas aunque dejó nuevamente en claro el enorme respeto que le tiene a Bielsa.

El año pasado, previo al duelo por Eliminatorias en la Bombonera que terminaría ganando Uruguay, el Loco lo elogió por su trabajo con la Selección: “Un muy buen equipo, de autor, en su primera experiencia. Felicitaciones de verdad”. Además se dieron un gran abrazo antes de comenzar el duelo.

Los Campeones del Mundo tendrán un duro duelo ante Venezuela, este jueves, válido por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, a partir de las 18:00 (hora argentina) en el Estadio Monumental de Maturín.