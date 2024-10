El palito de Óscar Córdoba a Dibu Martínez tras la sanción de la FIFA: "A mí me enseñaron cómo..."

Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia y Boca, criticó a Emiliano Martínez por su comportamiento tras la derrota de Argentina ante los cafeteros. El Dibu recibió una sanción por haberle dado un manotazo a un camarógrafo al finalizar el partido, lo que lo dejará fuera de los próximos encuentros de la Albiceleste ante Venezuela y Bolivia en la fecha FIFA.

La crítica de Córdoba

En diálogo con DSports, expresó: “Entiendo que es un gran arquero. Nadie le quita sus características y el gran nivel que demuestra con la Selección y en Inglaterra. No comparto algunos pensamientos porque es una forma de estructura social, cultural y familiar. A mí me enseñaron como debe comportarse un deportista".

"Más si es de la Selección Nacional y eso se exterioriza para los chicos y chicas. Yo le estoy dando el ejemplo a estos chicos que quieren ser los Dibu Martínez o Óscar Córdoba del pasado. Si su comportamiento no va acorde al verdadero comportamiento que debe tener un deportista, es problema de él. El mío es otro", agregó.

En la misma línea, siguió: "Solamente no comparto su forma de celebrar. Eso es lo que le significa al pueblo argentino reconocerlo como ídolo. Lo que hace en la cancha y en sus celebraciones yo no lo comparto”.

En la conferencia previa al partido, Lionel Scaloni se mostró en desacuerdo con la sanción y lamentó su ausencia: "Más allá de que podemos estar de acuerdo o no con la sanción, en mi caso no estoy de acuerdo con la sanción. Lógicamente son cosas como entrenador que no me gusta perder a jugadores y tenemos que hacer hincapié en eso".