Quién es Amaury Vergara, el dueño de Chivas al que Gago le dijo que se va a Boca

El sucesor de Diego Martínez como DT de Boca Juniors será Fernando Gago pese a las desmentidas de Pintita en la noche del sábado: “No me contactó nadie, no sé de dónde salió la información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club, absolutamente. Lo digo acá porque se generó muy fuerte y la verdad no ha pasado”, dijo el actual entrenador de Chivas. Lo cierto es que su salida del club mexicano es un hecho aunque el presidente y dueño del conjunto de Guadalajara, Amaury Vergara, puso el grito en el cielo cuando supo que su técnico quería marcharse a mitad de temporada.

Vergara nació en Guadalajara, Jalisco, en 1988 y es hijo de Jorge, un reconocido empresario mexicano. Estudió en la Escuela de Cine de Nueva York y antes de incursionar en el fútbol se lució en los sets. Vergara estuvo en grandes producciones como El laberinto del fauno y Harry Potter y el prisionero de Azkabán y produjo piezas como Chivas: La película y, más tarde, en 2021, lanzó en Amazon Prime la serie de streaming Chivas, el rebaño sagrado. En 2014, su trabajo Marea fue premiado en festivales de cine internacionales. Su costado artístico estuvo presente siempre, incluso cuando debió hacerse cargo de varias empresas tras el fallecimiento de su padre.

Vergara y una leyenda del deporte argentino: Gabriela Sabatini. (Foto: @amauryvz)

El origen de la relación entre Vergara y Chivas se remonta a 2003, cuando Jorge, su padre, compró la totalidad de las acciones del club de Guadalajara mediante la empresa que presidía, llamada Omnilife. Una década y media después, en 2019, el primero de los Vergara falleció a raíz de un paro cardiorespiratorio y Amaury heredó la administración de numerosos proyectos en los que estaba su padre; y continuó con los propios. En Chivas, inauguró el canal de streaming Chivas TV y en su poder, además de Omnilife y el club de fútbol, quedaron otras empresas, como SEYTÚ (empresa de productos de belleza y cuidado personal), Omnilife Nfuerza (capacitación empresarial), Estadio Akron, OMN (agencia de seguros y fianzas), Somnia de Guadalajara (empresa de seguros de vida) y Educare (escuela).

El patrimonio de Amaury Vergara, se estima, ronda los 310 millones de dólares, entre propiedades y empresas y no por nada fue parte del reality de negocios mexicano Shark Tank, donde reconocidos empresarios tienen la oportunidad de presentar sus proyectos y buscar financiamiento a través de la pantalla. Además, en febrero de este año, Vergara se dio el gusto de visitar la Casa Blanca en Estados Unidos: “Quiero compartirles que estoy en Washington, me invitaron a una serie de charlas con congresistas, senadores y asesores de la Casa Blanca para participar en diferentes charlas sobre nuestra industria, sobre la importancia de la venta directa en Estados Unidos. Somos varios directores, presidentes y CEO’s de las empresas más importantes de venta directa en los Estados Unidos”, explicó quien evidentemente es un rostro de peso en México.

Amaury Vergara visitó la Casa Blanca como uno de los empresarios más reconocidos de México. (Foto: @amauryvz)

Vergara, sin embargo, no se obnubila por el dinero y no es un completo devoto del fútbol europeo, que hoy parece ser la medida a nivel mundial: “No me gusta esa visión de que el fútbol europeo es el único que cuenta. Por supuesto, hay una élite del fútbol europeo y nadie lo va a negar, pero el fútbol mexicano, el fútbol latino, tienen su esencia y sus particularidades”. Cabe destacar que Chivas de Guadalajara tiene una idiosincrasia muy marcada que durante la presidencia de Vergara se ha respetado: solo contratan futbolistas mexicanos o con ascendencia mexicana, como sucede, por ejemplo, con el Athletic Club de Bilbao y los vascos.

Chicharito Hernández es una de las grandes incorporaciones que llegó durante la gestión de Vergara. (Foto: @amauyvz)

Desde 2019 hasta acá, una vez que el hijo de Jorge Vergara se hizo totalmente cargo de Chivas, los del Rebaño Sagrado solo han alcanzado una final (en 2023) y no han podido levantar títulos. El último fue de la mano de otro entrenador argentino, Matías Almeyda, que tuvo un exitosísimo paso por Chivas y fue campeón de la Liga MX, de dos Copa de México, una Supercopa de México y una Liga de Campeones de la Concacaf. Con Fernando Gago al mando, Vergara se había mostrado conforme nuevamente con el trabajo de un DT, pese a la irregularidad del torneo local. Y tenía como objetivo renovarle el contrato. Pero con los rumores de la salida de Pintita a Boca trascendió que el presidente de Chivas se habría enojado y bastante con el DT y que haría fuerza para, como mínimo, dilatar su salida: quiere que Gago dirija el clásico ante América del próximo 13 de octubre, en el marco de un partido amistoso en Houston. En Boca sigue comandando al equipo, por ahora, Mariano Herrón, mientras esperan por el desembarco de Gago. Aunque Amaury Vergara no quiera.