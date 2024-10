La tremenda frase sobre Mbappé de un compañero de la Selección de Francia: "No tiene vida"

Ibrahima Konaté, central de la Selección de Francia y del Liverpool, defendió este martes a Kylian Mbappé, quien en los últimos días está siendo duramente criticado en su país por una supuesta falta de compromiso con el combinado nacional, y elogió la resiliencia psicológica del jugador del Real Madrid.

"Creo que no es fácil lo que está viviendo. Él es todavía joven. Si hubiese tal expectación alrededor de mí, no sé si habría aguantado. Él lo ha conseguido y lo seguirá haciendo. Se podría haber bloqueado psicológicamente. Me gustaría mucho hablar con él sobre eso", declaró el defensor en conferencia de prensa a dos días del partido ante Israel.

Konaté junto a Mbappé en la Selección de Francia. (Foto: @ibrahimakonate)

Mbappé, que recién tiene 25 años (cumplirá 26 en diciembre) y capitán de Les Bleus, ha sido muy criticado en su país por haber alegado una lesión para no ir convocado con su Selección, algo que no le impidió de jugar con su club tanto para La Liga de España como en la Champions League.

Esto desembocó a que el pasado miércoles fuera repudiado y abucheado en su visita a Lille, partido que el Real Madrid perdería sorpresivamente 1-0: "No sabía que le habían silbado, pero no sé por qué lo hicieron. Es raro vivir eso en tu propio país", se lamentó Konaté.

Por último, lanzó una fuerte frase que despertó todas las alarmas y generó un gran impacto en los medios y redes sociales: "Lo ganó todo muy joven. Todo lo que gira a su alrededor... No tiene vida. Debe ser duro para él".

Para los próximos partidos de Francia ante Israel (10 de octubre) y Bélgica (14) de la fase de grupos de la Liga de las Naciones, Didier Deschamps tendrá que escoger un nuevo capitán, ante las ausencias de Mbappé y la retirada de Griezmann, y el defensor se ve como un candidato.