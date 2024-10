La tajante decisión de Borja con el colegio de sus hijos tras ser denunciado por presunto maltrato

Miguel Borja vivió un martes para el olvido. El delantero de River fue denunciado por la directora de la escuela Grilli de Canning, institución a la que asisten sus hijos de 7 y 10 años, debido a un presunto maltrato físico. Como consecuencia de ello, la Justicia tomó cartas en el asunto.

La licenciada Laura Arnal, la especialista de la zona para este tipo de casos, entrevistó a los involucrados (padre, madre y niños) por separado. Como consecuencia, la fiscal María Lorena González dispuso que los estudiantes puedan volver sin ningún tipo de impedimentos a su domicilio.

Borja tiene pensado denunciar al colegio de sus hijos.

Pese a esta situación, la causa sigue abierta. Ahora, la fiscal mencionada anteriormente tiene dos opciones para llevar adelante: podría disponer medidas adicionales (por ejemplo pericias) para determinar el motivo de las declaraciones de los hijos de Borja, o bien podrá archivarla.

Quien ya tiene definido los pasos a seguir es el delantero de River. El Colibrí optará por demandar al colegio de sus hijos por, justamente, una falsa denuncia. Según informó el diario deportivo Olé, esto podría materializarse en las próximas horas, algo que sumaría un nuevo capítulo a la historia.

La decisión de Borja

"Mañana a primera hora de la mañana Borja va a ir al colegio a tener una reunión con la directora y la maestra de su hijo menor. No sé a qué hora está citado al entrenamiento, pero me parece que no va a poder llegar a primera hora. Borja va a pedir que le den una explicación concreta de por qué no lo llamaron a él o su esposa. Si no le satisface la respuesta que le de el colegio, le haría una demanda a la dirección del colegio", aseguró Gustavo Grabia en la pantalla de TyC Sports.