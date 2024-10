Colapinto habló sobre su futuro en la Fórmula 1: “Me encantaría tener una oportunidad en…”

Mientras se prepara para lo que será el GP de Estados Unidos de Fórmula 1, se disputará en Texas del 18 al 20 de octubre y tendrá carrera Sprint, Franco Colapinto habló nuevamente de su futuro y fue muy claro. En diálogo con el sitio Motorsports, el nacido en Pilar reconoció que no tiene definido qué hará en 2025.

"No tengo ni idea de lo que voy a hacer el año que viene. Por supuesto, es muy emocionante que James (Vowles) quiera mantenerme en la F1, y algo por lo que estoy agradecido, aparte de por la oportunidad que me dio en Williams", dijo sin dar demasiadas vueltas.

Colapinto desea quedarse en Williams.

En la misma línea, explicó: "Mi deseo es quedarme en Williams. Me encanta este equipo, y me encanta cómo trabajan, y creo que hay que estar agradecido. Y ellos son los primeros que me dieron la oportunidad de estar en un auto de F1 y realmente disfruto de trabajar con ellos, y creo que estamos haciendo buenos pasos hacia adelante como equipo".

"Me encantaría tener una oportunidad en el futuro con este equipo, correr en la Fórmula 1 de nuevo juntos sería increíble si llega una oportunidad en el futuro. Y por supuesto, si no, no tengo ni idea de opciones, pero mi plan A es quedarme en el equipo. Es un lugar en el que me encanta estar. Trabajamos muy bien en el pasado, invirtieron mucho en mí desde que estaba en las categorías inferiores, y estoy agradecido por todo eso. Y sí, sólo espero tener una oportunidad en el futuro con ellos", continuó.

Por último, sobre si en la carreras que faltan buscará demostrar que merece un lugar en la Fórmula 1, respondió: "No, la verdad es que no. Intento hacerlo lo mejor que puedo y centrarme en mí mismo. Luego los resultados están empezando a llegar, lo cual es muy positivo, y yo buen camino por recorrer. Así que vamos a ver qué podemos hacer en las próximas carreras".