Preocupación en River por sus defensores: cómo están Acuña, Pezzella y Bustos

Este domingo, River Plate no pasó de un magro empate 0-0 en cancha de Platense por la fecha 17 de la Liga Profesional. Esta igualdad lo deja demasiado comprometido y con muy pocas chances de pelear el campeonato. Con 25 puntos, se ubica en la séptima colocación de la tabla de posiciones, a 11 unidades de Vélez, puntero con 36, y el cual será su próximo rival tras el parate por Eliminatorias.

Pero este resultado adverso no es el único motivo de preocupación para Marcelo Gallardo y todo Núñez, puesto que durante el transcurso del encuentro en Vicente López salieron con distintos tipos de molestias tres piezas claves del plantel y de la defensa, ya que todos juegan en esa zona de la cancha. Se trata de Marcos Acuña, Germán Pezzella y Fabricio Bustos, quienes este lunes se sometieron a los estudios médicos para evaluar su estado.

Acuña debió ser reemplazado en el entretiempo. (Foto: Fotobaires)

La situación del Huevo es la que más preocupación genera en los pasillos del Monumental. El lateral izquierdo sintió un dolor en su isquiotibial izquierdo promediando la media hora y a duras penas pudo finalizar el primer tiempo, siendo reemplazado por Enzo Díaz en el descanso. Inmediatamente fue desafectado de la Selección para la doble fecha de esta semana. Se teme que haya sufrido un desgarro. Seguramente se pierda no solo el duelo ante el Fortín, sino también la ida contra Atlético Mineiro por semifinales de la Libertadores, y aún es un misterio cómo podría llegar a la revancha.

El codazo que recibió Pezzella

En cuanto a Pezzella, debió abandonar el campo de juego en lugar de Paulo Díaz tras recibir un fuerte codazo accidental en la cabeza de Mateo Pellegrino en una jugada desafortunada en el arranque del complemento. Según informó Gastón Edul este lunes, el central sufrió una microfractura detrás del oído. En principio, pareciera ser que no reviste demasiada gravedad y podría jugar con alguna protección, aunque está en duda si esta noche se sumará o no a la convocatoria con Argentina. Desde River no quieren que viaje e irán evaluando su condición en las próximas horas.

Bustos tampoco pudo salir a jugar la segunda mitad del encuentro. (Foto: @fabriibustos)

En cuanto al caso de Bustos, es bastante similar a lo que le pasó a Acuña. El ex Independiente también debió ser sustituido en el entretiempo (Milton casco ingresó por él), y están viendo si tuvo o no un desgarro en uno de sus gemelos. A diferencia del Huevo, su lesión pareciera ser menos grave y, si bien podría llegar a perderse los primeros encuentros del Millonario tras el parate, probablemente pueda reincorporarse más rápidamente.