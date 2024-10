La emoción de Agustín Canapino tras ganar los 200km de Buenos Aires y una inesperada confesión: "Me la hicieron pasar..."

La dupla integrada por Damián Fineschi y Agustín Canapino se quedaron con una apasionante edición de los 200 kilómetros de Buenos Aires de TC2000, competencia disputada en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. El binomio realizó un trabajo perfecto y coronaron un fin de semana inolvidable ya que colocaron a Chevrolet en lo más alto del podio después de mucho tiempo.

La emoción de Canapino

La definición de la competencia tuvo al de Arrecifes al volante, que al llegar al parque cerrado no pudo ocultar su emoción ya que vivió un año complicado luego de lo ocurrido en la IndyCar. Sin embargo, al hablar sobre la competencia, realizó una inesperada confesión que seguramente tiene que ver con lo sucedido en Estados Unidos.

"Me acuerdo mucho de mi papá, lo extraño un montón. Fue un año muy duro para mí, me la hicieron pasar muy mal y esto es una descarga grande. Agradecerle a Damián y al equipo Pro Racing por la invitación. Feliz de trabajar con él, agradecerle por la confianza y por haberse abierto en todo momento a lo que podía opinar", contó entre lágrimas.

Luego, sobre la carrera, agregó: "Me entregó el auto primero y el pace car nos arruinó la diferencia. Después se me trabó el cinto en la parada, perdí un montón de posiciones. Se me vino el mundo a bajo, no lo podía creer. Después el auto funcionó bien, puse todo, me salió cada maniobra, cada momento de push, el relanzamiento con Matías, todo me salió bien y pudimos ganar".

Para ambos fue la segunda victoria en esta competencia. Fineschi lo hace por primera vez como piloto titular (antes lo hizo como invitado de Leonel Pernía con Renault en 2019), y Canapino también logra ganar como invitado tras haberlo hecho en 2016 con la misma marca siendo titular junto a Guillermo Ortelli. Por su parte, Chevrolet alcanzó su tercer dominio en los 200 kilómetros; había celebrado con Matías Rossi y Alain Menu en 2006 y como se apuntó con Canapino y Ortelli en 2016.