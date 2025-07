La tajante frase de Colapinto cuando le preguntaron si Briatore piensa reemplazarlo en Alpine: "Creo que..."

Lejos de esconderse, el piloto argentino fue claro cuando le preguntaron si le preocupaban esas conversaciones: “No, no estoy realmente preocupado. Creo que ( Flavio Briatore ) me ha brindado mucho apoyo y confía en mí”, aseguró en declaraciones citadas por MotorSport. Con tranquilidad, Colapinto reafirmó su vínculo con el jefe y dejó en claro que su cabeza está puesta en lo deportivo.

colapinto briatore.jpg Franco Colapinto junto a Flavio Briatore, asesor de Alpine

Al analizar su rendimiento en Austria, Colapinto fue autocrítico pero también apuntó a las limitaciones del auto: “Siento que el auto ha sido un poco complicado de manejar para mí. No es muy consistente. Es rápido, pero no me dio la confianza que necesitaba para empujar en las curvas rápidas”, explicó. Y agregó: “Como equipo, estamos enfocados en mejorar. Hoy nos vimos un poco débiles y necesitamos dar un paso adelante”.