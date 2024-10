La advertencia de Sequeira, figura de la Lepra, a Central Córdoba: "Allá vamos a..."

Luis Sequeira fue la gran figura de Independiente Rivadavia en el empate 1-1 ante Barracas Central en condición de visitante. El mediocampista, que jugó su segundo partido al hilo como titular, comenzó con la jugada que terminó en gol de la Lepra y, también en la primera etapa, estrelló un remate en el palo.

Tras la finalización del encuentro, el mediocampista habló ante los micrófonos de la transmisión oficial y expresó sus sensaciones: "En lo personal me sentí bien, pero nosotros vinimos a buscar el triunfo que no se nos pudo dar y no se nos está dando. Tenemos que seguir trabajando".

La palabra de Sequeira

"Ocasiones tuvimos, creo que solo falta concretarlas en el último tercio. Así que vamos a trabajar para eso", se lamentó por la falta de gol del equipo. Posteriormente, sobre el punto que de poco le sirve a Independiente Rivadavia, agregó: "Este punto obviamente que no sirve, nosotros queríamos los tres puntos. Sumar siempre viene bien. Seguimos agarrando confianza e intentando sumar de a tres. La próxima fecha tenemos una nueva oportunidad".

A la hora de analizar el compromiso que se avecina tras la fecha FIFA, ante un rival directo, Sequeira advirtió: "Con Central Córdoba es un partido ante un rival directo. Vamos a ir a buscar los tres puntos igual que acá. Hoy no se nos pudo dar, pero allá vamos a intentar lo mismo y más también".

Para finalizar se refirió a cómo se sintió dentro del campo de juego, del cual fue reemplazado a los 87 minutos: "En lo personal no me estaba tocando jugar y este fue mi segundo partido como titular. Me siento bien. Siempre intento ayudar al equipo desde donde me toque. Esperamos lograr los tres puntos el partido que viene".