Gimnasia visita a Morón y está obligado a ganar si quiere jugar la final por el primer ascenso

Gimnasia y Esgrima de Mendoza cierra la fecha 35 de la Primera Nacional, un campeonato que empieza a vislumbrar de a poco la recta final de la primera fase. El Lobo está obligado a ganar todo lo que le queda por delante, si es que quiere ser el mejor de la zona B y jugar la primera final por el ascenso (San Martín de Tucumán ya se adjudicó la Zona A). El primer paso de los cuatro que quedan por delante será esta noche desde las 21.05 como visitante de Deportivo Morón.

La fecha dejó el triunfo de Aldosivi (hoy líder transitorio), la derrota de San Telmo y el empate de Colón de Santa Fe, todos los rivales directos del Lobo. Hoy también, pero desde las 20.10, Nueva Chicago jugará con Ferro en Caballito. Manda el Tiburón con 60, pero el elenco de Ezequiel Medrán puede llegar a 69 si logra traerse los tres porotos de la cancha del Gallo.

Ciccolini es una de las dudas.

Conforme con su equipo estelar, el entrenador está dispuesto a repetirlo esta noche, aunque algunos jugadores no están al 100% desde lo físico. Facundo Nadalín (el más golpeado) y Leandro Ciccolini han sido las dudas de la semana, ya que no pudieron trabajar a la par del grupo por sendas molestias. Torres en el lateral derecho y Espósito en el extremo, las alternativas en caso de que no sean arriesgados.

El resto del equipo tendrá los nombres de memoria: Matías Tagliamonte, Facundo Nadalín o Torres, Diego Mondino, Maximiliano Padilla y Matías Recalde, Fermín Antonini, Ignacio Antonio, Nicolás Romano, Nazareno Solís, Leandro Ciccolini o Gastón Espósito y Luis Silba.