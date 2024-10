La terrible sentencia de Chilavert sobre Bielsa tras las acusaciones de Luis Suárez: "Se cree más..."

Este jueves estalló la interna en la Selección de Uruguay a partir de las explosivas declaraciones de Luis Suárez, quien denunció que Marcelo Bielsa los trató mal a él, a muchos otros jugadores e incluso al personal de la AUF, generando un muy mal clima en el combinado oriental. Estas críticas, que generaron un gran revuelo tanto en suelo charrúa como en toda Sudamérica, le dieron pie para hablar a otra importante figura que también estuvo bajo del órdenes del DT argentino: José Luis Chilavert.

El reconocido y siempre polémico exarquero paraguayo aprovechó el envión y se sumó al Pistolero para pegarle al Loco, a quien tuvo de entrenador en Vélez Sarsfield en la temporada 1997/98: "Generalmente cuando no salen los resultados, utiliza palabras muy ofensivas. Por eso me peleé con él. A un compañero lo trató de cobarde. Yo le dije: ‘Acá no hay ningún cobarde. Este plantel ganó todo y usted no ha ganado nada’. Ahí empezó el lío y en ese momento me separó", comenzó a recordar en conversación con Radio Ñanduti

Las declaraciones de Chilavert sobre Bielsa

"Cuando perdió todos los partidos en la pretemporada tuvo que recurrir a mí, pero en ese momento ya no hablábamos. Yo cumplía como un profesional. Me sacó la capitanía en Vélez y me prohibió patear tiros libres. En un partido contra Gimnasia de Jujuy, salí igual a patear un tiro libre, convertí un gol y mis compañeros no me querían abrazar, miraban al técnico, tenían miedo", relató a continuación.

Tras esto, el Bulldog lanzó una fuerte sentencia sobre el DT: "Bielsa se cree más importante que los jugadores, esa es la realidad. Le molestan los líderes mayores a él, por eso los liquida y los maltrata. Él no puede convivir con las figuras. La figura tiene que ser él", apuntó, notoriamente fastidiado

Finalmente, no perdió oportunidad de esbozar una última chicana respecto de la trayectoria del Loco: "Por algo no dirige en los grandes clubes de Europa. Siempre buscó equipos de mediana categoría porque a los chicos los puede maltratar y eso con los más experimentados es imposible", concluyó Chilavert.