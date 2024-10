La picante advertencia de un jugador de Argentinos antes de ir a la Bombonera: “Hay que aprovechar el…”

Argentinos Juniors tendrá este domingo un gran desafío cuando visite a Boca por la Liga Profesional. El Bicho ve en este duelo, ante un equipo golpeado, la oportunidad para dar un golpe que lo mantenga firme en la lucha por mantenerse en zona de clasificación a las Copas y Jonathan Galván habló en la previa.

En diálogo con TyC Sports, expresó: "Si te digo que es una semana normal, como las demás, te estoy mintiendo. Cuando se juegan esta clase de partidos siempre inconscientemente el jugador da un plus, sabemos que nos preparamos para un partido importante como todos pero siempre se tiende a dar un poquito más".

"Más allá de lo que esté pasando con el Mundo Boca lo importante es hacer lo que venimos haciendo. Lo estamos haciendo bien, pero no se refleja tanto en los resultados, porque nos merecemos más de lo que hemos conseguido. Hay que aprovechar el momento de Boca, que viene un poco golpeado y está sin técnico, hay que tratar de dar lo mejor", admitió el defensor.

Además, agregó: "Totalmente distinto sería si Boca estuviera puntero del torneo, si viniera bien o estuviera jugando la Sudamericana. Todo tiene que ver, es un ítem más este momento y sabemos que tenemos que aprovechar". Galván, durante su paso por Racing, fue dirigido por Fernando Gago y respondió sin problemas a la consulta sobre cómo lo ve para dirigir a Boca.

"Fernando tiene muy firmes sus convicciones, la manera en la que quiere jugar, y tiene algo que por ahí muchas veces no lo tienen todos, que es que le llega al jugador. Cuando vos lográs convencer al jugador todo lo demás se acopla a esto, no solo a lo futbolístico, lo técnico, lo táctico, sino al convencimiento. No se les escapan detalles, están en todo en cuanto a la información para el jugador y a las herramientas que te pueden dar para que ganes el partido", cerró.