Godoy Cruz visita a Gimnasia en La Plata buscando cortar la racha adversa

A ponerle fin a una larga racha adversa. Godoy Cruz acumula seis partidos sin poder ganar (contando Liga Profesional y Copa Argentina), serie de encuentros que intentará dejar atrás esta tarde en La Plata. En el bosque lo espera Gimnasia, duelo que tendrá lugar desde las 17.30 en el marco de la fecha 17 del torneo local.

Daniel Oldrá, como viene ocurriendo seguido, tiene un fuerte dolor de cabeza para darle forma a un once minado de interrogantes. Federico Rasmussen, Nicolás Fernández y Salomón Rodríguez han tenido sendas molestias y no han trabajado a la par del grupo durante la semana, por eso la presencia de los tres no esta garantizada.

Rasmussen no llega al 100%.

El marcador central y el delantero son los que más chances tienen de ir del vamos, mientras que lo del Indio es más complicado. El tobillo del volante uruguayo sigue teniéndolo a maltraer y por eso el Gato lo va a monitorear minutos antes del pitazo inicial. La estructura defensiva está más clara, los signos de interrogación aparecen del medio hacia arriba.

Franco Petroli, Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Elías Pereyra y Bruno Leyes están adentro. A ellos hay que sumar a Gonzalo Ábrego y Willy Altamira. Los otros cuatro lugares tienen varios candidatos: Vicente Poggi, Fernández, Pérez, Salomón y Andino. De esos cinco nombres solo jugarán tres.



En limpio, el probable equipo sería: Franco Petroli, Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Elías Pereyra, Bruno Leyes, Gonzalo Ábrego, Vicente Poggi, Facundo Altamira, Salomón Rodríguez, Nicolás Fernández o Santino Andino o Juan José Pérez.