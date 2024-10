Williams reveló por qué se decidió por Sainz y no priorizó a Colapinto: "Carlos no viene solo con..."

Semanas antes de que Williams decida que Franco Colapinto reemplace a Logan Sargeant en la Fórmula 1, el equipo había confirmado a Carlos Sainz como compañero de Alex Albon para la temporada 2025. Este anuncio había frustrado las chances del argentino, que estaba haciendo una gran temporada en F2 y James Vowles explicó los motivos por los que no priorizó al de Pilar.

En Beyond the Grid, el podcast de la Fórmula 1, el jefe de Williams elogió a Colapinto y luego contó las razones de la elección: "Me sorprendió la cantidad de presión que soportó, cómo lidió con ella y lo relajado que es. Es el chico más genial del mundo".

Carlos Sainz será el compañero de Albon durante el 2025.

"Carlos no viene sólo con la capacidad de manejar un auto sino con la de liderar al equipo. Y por dónde está Williams, necesito líderes alrededor mío que entiendan cómo luce la excelencia, ya que él estuvo en Ferrari y McLaren, y la traigan acá. Lo que Franco trae consigo es performance pura, puede manejar lo que sea. Hay pros y contras, algo en lo que debemos ser claros. Lo que diría es que Franco se merece un asiento en la Fórmula 1", explicó Vowles.

Luego, en la misma línea, agregó: "Franco es digno de ser un piloto de Fórmula 1, y haremos todo lo que tengamos que hacer para que funcione. No sé cómo estén tomando sus decisiones Sauber y RB, pero mirá hacia los últimos 12 meses y decime si podés predecir algo de lo que pasó, porque yo no".

"Si Franco no tiene un asiento en 2025, haremos test en autos anteriores, nos aseguraremos de que esté trabajando con nosotros, de mantenerlo en ritmo y que pueda tomar cualquier oportunidad que se le presente", finalizó el directivo británico.