Video: Facundo Campazzo fue expulsado en la Euroliga por un fuerte reclamo a un árbitro

El base argentino del Real Madrid, Facundo Campazzo, fue expulsado en la derrota ante el Bayern Munich por la primera jornada de la EuroLiga de Básquet tras reclamar una infracción de manera desmedida ante uno de los árbitros. El conjunto español cayó por 97-89 a pesar de que el ex Denver hizo todo lo posible para evitar perder el encuentro, que se definió en los segundos finales.

La expulsión de Facu

En una acción sobre el cierre del último cuarto, Campazzo intentó un complicado tiro desde la línea de tres para igualar el cotejo, pero la pelota no ingresó y el base se dirigió rápidamente hacia uno de los jueces para exigir que cobre una supuesta falta.

La misma, fue realizada con gritos y gestos que no gustaron en los encargados de impartir justicia, por lo que decidieron expulsar al cordobés. El basquetbolista con paso por la NBA, donde jugó en los Nuggets y en los Dallas Mavericks, culminó la noche con 19 puntos y 9 asistencias. Por su parte, su compatriota Gabriel Deck, logró convertir 11 puntos y bajar 5 rebotes.

Luego de que finalice el duelo, el entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, habló de lo sucedido, pero no quiso armar un revuelo sobre el tema y se mostró indiferente con lo sucedido.

"No he visto el vídeo después del partido. Ahora mismo no lo sé. Es una situación de partido, los árbitros hicieron un buen trabajo y probablemente no vieron la falta. Esa fue la razón por la que no la pitaron. Necesitamos estar centrados en nuestro equipo, mejorar nuestra defensa mucho y saber manejar el partido cuando vamos ganando por diez puntos", exclamó.