La divertida aclaración de Colapinto a su video viral cuando dijo que no sabía estacionar: “Me consagré como…”

Luego de hacer historia con su llegada a la Fórmula 1, Franco Colapinto volvió a ser tema de conversación en redes sociales por un fragmento de una entrevista que concedió tiempo atrás y se viralizó, captando la atención de los usuarios y generando una nueva ola de interés en el joven piloto argentino.

La respuesta de Colapinto

"Soy un desastre para estacionar. Voy para adelante, para atrás no voy. Olvidate soy un desastre. Muy mal, no sé estacionar. No me gusta manejar en la calle. Yo siempre pido que me lleven", dijo en la charla que mantuvo en la TV Pública, pero en las últimas horas salió a defenderse con un desopilante posteo en su cuenta de Instagram.

El pilarense grabó el momento en el que dejó su auto perfectamente estacionado y escribió: "El video que se difundió es antiguo, ya aprendí a estacionar. Hace cuatro meses en Imola, me consagré como mejor estacionador que piloto".

Colapinto volverá a tener acción el 20 de octubre, cuando se realice el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin. Esta cita será con formato Sprint por lo que el argentino tendrá un nuevo desafío que sortear.

Después de la carrera en Texas, se desplazarán hacia México la semana siguiente y, posteriormente, a Brasil. Luego de un último receso, el 24 de noviembre será el turno de Las Vegas, seguido por la carrera en Qatar el 1° de diciembre y, finalmente, en Abu Dhabi el 8.