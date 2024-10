El otro costado de Gago: el cuento que escribió, sus métodos y el vínculo con Riquelme

En México lo abordan como un hecho y en Argentina la expectativa es grande, aunque los protagonistas no han hablado al respecto. Pero todo parece indicar que Fernando Gago será el sucesor de Diego Martínez, que renunció tras la derrota 2-0 ante Belgrano en Córdoba, y que se convertirá en el nuevo director técnico de Boca Juniors. Ya recibió el llamado de Juan Román Riquelme, presidente de la institución y ex compañero suyo en el Xeneize y la Selección argentina. Las lesiones que condicionaron su carrera y el cuento que inspiraron, la impronta de sus equipos y el vínculo con el máximo ídolo boquense.

Pica en punta: Gago, a un paso de ser el DT de Boca. (Foto: archivo)

“Resiliencia”, el cuento que escribió a corazón abierto

El Fernando Gago jugador era talentoso como muy pocos, pero siempre debió lidiar con un problema mayúsculo: un cuerpo propenso a las lesiones. En 16 años de carrera, el Nº5 se rompió dos veces los ligamentos de su rodilla y tres, el tendón de aquiles. La enorme curiosidad es que esas tres ocurrieron durante un Superclásico: en 2015, 2016 y en la final de la Copa Libertadores 2018. La resiliencia siempre caracterizó al mediocampista, que en los últimos años de su carrera no pudo hallar continuidad, pero siempre se repuso tras pasar por el quirófano. En 2018, de hecho, cuando había sufrido tres de las cinco lesiones de gravedad, escribió un cuento para el libro Pelota de Papel 2, un compendio de relatos escritos por futbolistas cuyas ganancias son donadas para obras de bien público.

Aquel cuento aborda el gran karma de su carrera, las lesiones. Y se llama Resiliencia. Está escrito en 3º persona, pero el claro protagonista es él. “El ama duele más que el tendón. Más que todo”, escribe. Y revela una intimidad: “De pronto, en plena vuelta olímpica, se abstrae. Poseído por una emoción que lo desborda por completo, de la mano de sus hijos atraviesa la cancha, esa que conoce de memoria. Se sienta en el círculo central y llora como un niño. El círculo se cierra. La película tiene un final feliz. El N° 5 jamás pensó que ese mal momento se convertiría en una de las mejores experiencias que le tocó vivir. Gracias a aquello, aprendió que siempre se puede salir adelante de cualquier situación extrema que aparezca en el camino, y lo preparó como nunca para lograr, una y otra vez, y todas las veces que sean necesarias, recuperarse. Para volver a ponerse de pie y enfrentar cualquier batalla, aun cuando casi nadie lo crea posible”.

Mirá el video

Lo compartido con Riquelme

El que lo llamó es el presidente del Boca. Pero es también su ex compañero y lo conoce bien. Fernando Gago y Juan Román Riquelme, a quienes los separan 8 años, compartieron varios planteles a lo largo de sus carreras. No el del equipo del Coco Basile en el que Pintita debutó en 2004 y jugó hasta 2006, puesto que Román estaba en Europa, pero sí en el del segundo ciclo de Gago en La Ribera, en la temporada 2013-14. Además, estuvieron juntos en la Selección argentina: en el equipo de Basile de la Copa América 2007 y en el que condujo el Checho Batista hacia la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, con Román como excepción etaria y baluarte. La última vez que compartieron el verde césped fue en el partido homenaje de Riquelme, en junio de 2023. En aquella oportunidad, Gago evitó ponerse la remera de Boca por respeto a Racing, club al que dirigía. Ahora, los caminos están cerca de reunirse; pero en un nuevo vínculo de jefe y empleado…

Hace más de una década compartieron equipo; ahora, Boca los espera desde otros roles. (Foto: El Gráfico)

Gago DT: estilo y trayectoria

El de Gago era uno de los apellidos que se oían al especular con el nuevo entrenador de Boca y parece que será el definitivo. El ex mediocampista tiene una trayectoria como entrenador que comenzó en 2020, cuando solo meses después de retirarse del fútbol profesional con la camiseta de Vélez asumió al frente de Aldosivi de Mar del Plata. Desde el día 1, Pintita dejó en evidencia su filosofía y metodología: quería un equipo que saliera jugando desde el fondo, que buscara el protagonismo ofensivo y que entrenara con excepcional dedicación, aunque eso implicara practicar “doble turno” y bajar de peso en caso de ser necesario. Si bien se notó su impronta, Aldosivi no pudo evadir los últimos puestos y el ex Real Madrid se fue después de 7 victorias, 3 empates y 16 derrotas.

Racing valoró su estilo y poco después lo contrató como técnico. Allí, Gago hizo la mayoría de los méritos que hoy lo convierten en el elegido por Riquelme. En Avellaneda llevó al plantel, por varios momentos, a un nivel de alto vuelo y fue campeón en dos oportunidades: ambas frente a Boca, en el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional de 2022. Aunque no pudo coronarse en la Liga Profesional, certamen en el que compitió hasta la última fecha, por un penal atajado por Franco Armani que lo privó de una victoria contra River y de festejar un título. En 2023, Racing perdió solidez y empezó a reunir desempeños irregulares. Gago dejó el cargo, entonces, con un balance positivo y números favorables: 53 victorias, 30 empates y 26 derrotas. Luego pasó al Chivas de Guadalajara, pero después de 9 meses parece estar a un paso de abandonar México y convertirse en el DT del equipo que lo formó como jugador.