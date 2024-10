La última respuesta de Messi sobre la chance de jugar el Mundial 2026: "Estamos a poco tiempo, pero..."

Lionel Messi tiene la mente puesta en la definición de los playoff de la Major League Soccer en los que el Inter Miami enfrenta en su serie de octavos de final a Atlanta United. Todo en la previa de una nueva fecha FIFA en la que la Selección argentina se medirá ante Paraguay y Perú, el 14 y 19 de noviembre.

En este marco, el argentino brindó una entrevista para 433 con el reconocido periodista Fabrizio Romano, en la que nuevamente se refirió a la posibilidad de continuar jugando con la Selección argentina y poder disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

"No lo sé, me lo preguntaron un montón de veces más que nada en la Argentina. Espero terminar bien el año, hacer buena pretemporada que no pude hacer el año pasado y, a partir de ahí, desde cómo me siento... Estamos a poco tiempo, pero al mismo tiempo falta. No pienso, vivo el día a día sin pensar más allá", reflexionó.

Messi junto a Fabrizio Romano (Foto: @FabrizioRomano)

Messi cumplió 37 años mientras disputaba la Copa América con la Selección argentina y podría cumplir 39 durante el desarrollo de ese Mundial. A propósito, reconoció que con el correr de los años fue modificando su juego: "Fui cambiando por el momento, por mi edad, reinventando algunas cosas y adaptándome a la nueva liga".

Por otro lado, se metió de lleno en la actualidad y habló sobre su deseo de ganar la MLS. "Estamos muy ilusionados y empezamos bien ante Atlanta United (ganó 2 a 1 el Inter el primer partido). Debemos seguir trabajando y tratar de llegar lo más lejos posible ya que somos uno de los favoritos", expresó.

En ese sentido, luego Messi agregó una reflexión más amplia acerca de cómo se vive el deporte en Estados Unidos. "Hay mucha pasión en la MLS, y esto es algo que yo desconocía un poco, porque sabía de la pasión por el básquet, el béisbol y el fútbol americano, pero pensaba que con el fútbol había un poco menos. Me sorprendió mucho. Es una liga muy competitiva, donde jugar fuera de casa es complicado para todos los equipos. Además, ir a cualquier parte de Estados Unidos y ver estadios llenos de fanáticos es increíble. Me sorprendió porque no sabía eso, y disfruto y amo lo que estoy viviendo", cerró.