Qué pasó con el rosario del arquero de Mineiro que Borja le tiró en pleno partido

Atlético Mineiro consiguió clasificar a la segunda final de Copa Libertadores de su historia tras vencer con autoridad a River Plate en semifinales. Si Deyverson fue la gran figura de la ida, con sus dos goles y la asistencia que decretaron el 3-0 que sería definitivo e irremontable, el héroe de la revancha en el Monumental para evitar que el local descontara y se acercara en el marcador fue Everson.

El arquero de 34 años fue clave para que la victoria nunca pudiera ponerse en duda, con un total de 6 atajadas y una gran cantidad de centros descolgados, convirtiéndose en una auténtica muralla. Sin embargo, no solamente logró destacarse por su gran actuación individual, sino también por un peculiar episodio que protagonizó con Miguel Borja en pleno partido.

El momento en el que Borja le sacó el rosario del arco a Everson

En los primeros minutos del encuentro, cuando el Millonario comenzaba a asomar, durante una pelota parada, las cámaras de la transmisión oficial captaron al Colibrí metiéndose adentro del arco y arrojando fuera del mismo un objeto. Tras esto, el portero se quedó unos largos segundo mirando la zona, buscando sin éxito dónde había ido a parar.

Según se pudo saber más tarde, se trataba de un rosario que siempre lleva consigo a modo de cábala. Más allá de que no lo pudo tener bajo los tres palos durante el resto de la noche, igual se las arregló para no recibir ni un solo gol, ni siquiera en los disparos más peligrosos del rival. Por lo tanto, crea uno o no en este tipo de cuestiones metafísicas, el gesto de Borja no terminó cambiando la ecuación.

El momento en el que Everson encontró el rosario al final del partido

Como se pudo apreciar en un video que grabó un hincha del Mineiro presente en el estadio y compartió en redes el medio partidario Vamu Galo, Everson se quedó hasta el final del encuentro, con las tribunas locales ya vacías, para buscar el rosario. Finalmente, logró encontrarlo unos cuantos metros detrás del arco y se marchó bajo el aliento de los poco hinchas blanquinegros que quedaron allí para festejar al héroe de la noche.