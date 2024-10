La historia de Hulk, el chico que quería ser tan fuerte como el superhéroe y se casó con la sobrina de su ex

Pese a los 35 remates y los 20 tiros de esquina, River no pudo doblegar al Atlético Mineiro de Gabriel Milito y quedó eliminado en semifinales de la Copa CONMEBOL Libertadores. Fue 3-0 en el global, tras dicho resultado en el partido de ida, en Belo Horizonte, y un 0-0 en el desquite en un Monumental colmado. La eficacia de los delanteros del Galo fue demasiado para el equipo de Marcelo Gallardo: Deyverson anotó un doblete y Paulinho, el restante en el 3-0. Y también fue importante Hulk, el más famoso de los tres de la ofensiva, que tiene una historia particular: el exceso de sudor que lo hace perder peso, la razón de su apodo y el escándalo amoroso y mediático del que fue protagonista al formar una familia con la sobrina de su ex esposa.

Hulk y un físico imponente, que comenzó a esculpir desde muy chico. (Foto: @brfootball)

Hulk: la razón de su apodo

Se llama Givanildo Vieira de Souza y nació en Campina Grande, Brasil, hace 38 años; pero claro que nadie lo conoce por su nombre. El mundo del fútbol lo llama Hulk. ¿Por su físico? Sí, pero su fortaleza es en realidad la consecuencia del apodo, no la causa. Cuando era niño, el pequeño Givanildo era tan fanático del superhéroe de Marvel que les dijo a sus padres que quería que lo llamaran “Hulk”. En una entrevista para la AFC, hace tiempo, confesó: “Cuando tenía tres años, miraba mucho la serie de TV del Increíble Hulk y le dije a mis padres que quería ser así de fuerte como él”. Desde entonces, su padre Gilván lo encontró levantando sillas y barriles tratando de imitar al personaje de la serie y el chico empezó a esculpir un físico similar al del propio Hulk. Se ganó el apodo y bien merecido: hoy, a los 38 años, sigue siendo tan temible como el superhéroe que interpretaba Lou Ferrigno.

La carrera de Hulk es particular. A los 16 años quiso dar sus primeros pasos en el profesionalismo, pero se encontró con obstáculos: fue llevado por un agente al Porto de Portugal y el plan era que se formara a préstamo en otro club de las afueras de la ciudad, el Vilanovense. Pero Hulk se topó con problemas legales y de papelerío, y como no le veían futuro en el Porto, lo enviaron de vuelta a Brasil. “Era un gordito”, diría el presidente de la institución. Claro que tendría revancha. Hulk pasó sus primeros cuatro años como jugador en el fútbol de Japón y después de 74 años fue el Porto el que volvió a considerarlo y lo fichó por 5,5 millones de euros por el 50% de su pase. Allí vivió los días más felices: hizo 77 goles en 169 partidos entre 2008 y 2012 y ganó 10 títulos. Más tarde, pasó por el Zenit de Rusia, donde también se lució, y por el Shanghái SIPG, antes de recalar en 2021 en Atlético Mineiro, su actual club.

Hulk y Camila Angelo, su actual esposa, con la que tiene dos hijas. (Foto: Instagram)

Matrimonio con la sobrina de su ex y escándalo

Fue mientras aún militaba en el fútbol chino cuando Hulk fue la tapa de todos los portales de noticias brasileños. El delantero se casó en 2007 con Iran Sousa y tuvo con ella tres hijos, Ian, Tiago y Alice, antes de divorciarse en 2019. Solo siete meses después de separarse de Sousa, Hulk empezó una relación con Camila Angelo, sobrina de su ex esposa. El vínculo tía-sobrina era, supuestamente, espectacular e Iran Sousa alguna vez la consideró su “sobrina preferida”. En 2020, Hulk y Angelo se casaron y ella se mudó con él a China. Tuvieron en abril de 2023 su primera hija, Zaya, y este año nació Aisha. El romance jamás pasó desapercibido y los protagonistas dieron sus distintas versiones.

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, se lamentó Sousa tiempo atrás. “Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto... Todo”. Hulk fue menos empático y dio su mirada, subestimando lo que fue su matrimonio durante doce años: “Ella sabe muy bien cuándo la conocí y dónde trabajaba; lo que hizo. Empezamos a salir y en menos de un mes quedó embarazada, y yo dije `no hay problema, me hago cargo´. Mi matrimonio no fue por amor, por pasión, nada… Fue un accidente y yo como hombre asumí el control”.

Otros tiempos: Iran Sousa y Camila Angelo, tía y sobrina, juntas. (Foto: Instagram)

El exceso de transpiración

Mide 1,80 metros y pesa 85 kilos. A veces. Porque Hulk tiene una particularidad: posee un desequilibrio en su organismo que lo hace sudar más de lo normal y lo hace perder hasta 5 kilos durante un partido. Por eso, trabaja con especialistas y el masajista del plantel del Mineiro, por ejemplo, lo espera siempre al costado de la cancha con una botella de agua isotónica en caso de que Hulk necesite recuperar los minerales perdidos durante la actividad. El fisioterapeuta Roberto Chiari lo explicó en una entrevista con TV Galo, el canal oficial del Atlético Mineiro: “Hulk transpira mucho, eso no quiere decir que sea malo, de hecho el deportista que suda mucho usa el mecanismo más eficiente para disipar su calor corporal, que es a través del sudor”.