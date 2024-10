Gimnasia ultima detalles para el choque ante Estudiantes por el Reducido

Gimnasia empieza a ultimar detalles de cara al choque ante Estudiantes de Buenos Aires por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional. Este duelo tendrá lugar el sábado a las 17 en el Víctor Legrotaglie y será trascendental para el Lobo, que intentará dar un nuevo paso en busca del ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

El Blanquinegro comenzó a ajustar detalles para este compromiso y Ezequiel Medrán ya comenzó a moldear el equipo que saltará al campo de juego el fin de semana. Teniendo en cuenta el diagnóstico de tres jugadores importantes del plantel, hay grandes chances de que el entrenador repita el once que venció a Almagro en la última fecha de la etapa regular.

Gimnasia podría repetir el once ante Estudiantes de Buenos Aires. (Prensa GyE)

Esto se debe a que Facundo Nadalín y Fermín Antonini están en duda y el cuerpo técnico buscará preservarlos en esta etapa. El lateral ha estado trabajando a la par del grupo, pero su presencia no está confirmada debido a la ausencia de ritmo en las últimas semanas. Por su parte, el volante aún no se encuentra al 100% en su condición física y es probable que no sea parte desde el arranque.

El que no llegaría a este partido sería Leandro Ciccolini, que atraviesa sus últimos días de recuperación y podrá estar presente para el próximo compromiso, si es que Gimnasia logra sortear esta fase. Como consecuencia, Medrán estaría en condiciones de repetir la alineación que se impuso ante el Tricolor el sábado pasado por 3-1 con Tagliamonte; Torres, Mondino, Padilla y Recalde; Antonio, Rinaldi, Romano, Solís, Puch y Silba.