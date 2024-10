Brito explotó contra la clausura de una parte del Monumental por el recibimiento de River: "Estoy totalmente en..."

River Plate mostró un verdadero show de luces y pirotécnica este martes en la previa al inicio del partido de vuelta por la semifinal de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. Sin embargo, el recibimiento además fue el motivo de una sanción que pesa sobre el club ahora, de cara al próximo partido ante Banfield, por el torneo local.

Estoy totalmente en contra de la medida del Ministerio de Seguridad del GCBA de clausurar la tribuna Centenario alta por el recibimiento histórico que hicimos ayer. Ya vimos que en otras canchas del fútbol sudamericano, por Copa Libertadores, los organismos locales no clausuran… pic.twitter.com/DOID0xhyX9 — Jorge Brito (@JorgeBrito) October 30, 2024

"El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires aplicó a River Plate una sanción por el uso de artefactos pirotécnicos no autorizados por parte de los espectadores el cual representó un riesgo significativo para la seguridad de los asistentes y afectó el desarrollo normal del evento", contaron en un comunicado desde la cartera, que anunció la clausura de la tribuna Centenario Alta, con capacidad para 9.652 espectadores.

Conocida la noticia, quien explotó en sus redes sociales personales es el presidente de River, Jorge Brito, quien mostró su rechazo a la decisión. "Estoy totalmente en contra de la medida del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de clausurar la tribuna Centenario Alta por el recibimiento histórico que hicimos ayer", comenzó.

El recibimiento River ante Atlético Mineiro

En una publicación en la red social X (ex Twitter), Brito agregó: "Ya vimos que en otras canchas del fútbol sudamericano, por Copa Libertadores, los organismos locales no clausuran una tribuna por la celebración de sus hinchas, y la de River no debe ser la excepción".

Finalmente, el presidente Brito completó con un mensaje en agradecimiento a los simpatizantes. "Ante esta medida antipática, aún así, quiero felicitar al hincha de River que hizo un recibimiento nunca visto en la historia del fútbol, acorde al movimiento popular más grande del mundo. Fue ejemplar: en familia, sin incidentes, sin violencia, y como siempre alentando a River y estando todos unidos", concluyó.