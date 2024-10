La profunda reflexión del Tata Martino tras ganar un nuevo título con Messi: "Me quedaron muchas cuentas pendientes"

Inter Miami se consagró campeón de la Supporters' Shield este miércoles tras vencer 3-2 a Columbus Crew y llegar a los 68 puntos en la tabla general de la MLS, sin posibilidad de que ningún otro equipo lo alcance en las 2 fechas que quedan de la temporada regular. Es el segundo título que gana el cuadro del sur de Florida en su corta historia (el primero fue la Leagues Cup 2023), los dos conseguidos con Lionel Messi en el plantel y Gerardo Martino en la dirección técnica.

No es la primera vez que ambos comparten equipo en esos roles. Luego de su exitoso ciclo en Newell's (institución que los une desde lo sentimental), el Tata se hizo cargo de la dirección técnica del Barcelona en la temporada 2013/14. Pasado un año, dejó el conjunto culé y tomo las riendas de la Selección argentina, luego de la salida de Alejandro Sabella, donde se mantuvo hasta 2016, con un final poco feliz.

La reflexión de Martino tras ganar un nuevo título con Messi

Es que en esos tres años que dirigió a Leo entre el Blaugrana y la Albiceleste estuvieron al borde de ganar grandes cosas, pero se quedaron en las puertas en cuatro ocasiones. Con el Barça apenas pudo ganar la Supercopa de España (un título menor) y fue subcampeón tanto de la Liga como de la Copa del Rey (además de quedar eliminado en cuartos de final de Champions League). Con Argentina, en tanto, perdió dos finales consecutivas de Copa América ante Chile en 2015 y 2016.

A esto se refirió el DT en conferencia de prensa este miércoles luego de la consagración con las Garzas: "Si bien la importancia de los títulos no es la misma, esto permite comenzar a emparejar un poco la historia que me une a él (Messi) en distintos momentos. En un año ya hemos tenido la posibilidad de ganar la Leagues Cup y la Supporters' Shield", comenzó a reflexionar Martino, recordando las mencionadas e injustas frustraciones anteriores.

Tras esto, cerró con una comparación retrospectiva con la Pulga: "Cuando vamos más atrás, si hablo del Barcelona y de la Selección argentina, a él no le quedó nada pendiente, pero a mí me quedaron muchas cuentas pendientes. No hay manera de volver a esos momentos, así que me da profunda satisfacción haber logrado dos títulos en un año en Inter Miami y siendo entrenador de Lionel".