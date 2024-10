Por qué Vinícius Jr. y el Real Madrid boicotearon la entrega del Balón de Oro en París

El delantero del Real Madrid y ganador de la Liga de Campeones Vinícius Jr. era uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro masculino, pero ni siquiera viajó a París, donde se celebró este lunes la entrega de premios.

En esta, Rodri, centrocampista español del Manchester City, fue nombrado mejor jugador de la temporada. Aitana Bonmatí, del Barcelona, ganó el título de mejor jugadora.

Los jugadores del Real Madrid no acudieron al evento por considerar que fue injusto que no se premiara al brasileño Vinícius Jr.

El entrenador, Carlo Ancelotti, fue elegido mejor entrenador del mundo, pero no recibió el premio porque tampoco asistió a la ceremonia.

El Real Madrid —que ganó el título de mejor equipo masculino— le dijo a la agencia de noticias AFP que cuestiona los métodos detrás de la elección del ganador del Balón de Oro y que el central Dani Carvajal, otro de los 30 jugadores nominados, también fue injustamente pasado por alto.

Carvajal marcó el primer gol en la final de la Liga de Campeones 2024 contra el Borussia Dortmund, y Vinícius Jr. selló la victoria 2-0 marcando el segundo gol en el estadio de Wembley, en Reino Unido, el 1 de junio.

Vinícius Jr. ganó la votación popular sobre quién debía obtener el Balón de Oro. En una encuesta realizada por el diario L'Équipe, colaborador del galardón, el brasileño recibió el 41,3% de los votos. Rodri quedó segundo con el 13,5% de los votos.

El jugador español del Manchester City fue abucheado a su llegada a la ceremonia celebrada el lunes en la capital francesa.

Tras su ausencia en la ceremonia, Vinícius Jr. escribió en la red social X: "Lo haré 10 veces si es necesario. No están preparados".

Ancelotti, por su parte, escribió un mensaje agradeciendo "a mi familia, mi presidente, mi club, mis jugadores, y sobre todo a Vini y Carvajal".

¿Qué ha dicho el Real Madrid?

El club español dijo que no participaría en un evento en el que no fuera "respetado".

"Si los criterios del premio no dan a Vinícius como ganador, esos mismos criterios deberían dar a Carvajal como ganador", le dijo el Real Madrid a AFP.

"Como eso no ocurrió, está claro que el Balón de Oro no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no va donde no se le respeta".

La seis veces mejor jugadora del año de la FIFA Marta da Silva dejó ver su indignación a través de su cuenta de Instagram.

"Esperé un año entero para ver a Vinícius siendo reconocido merecidamente como el mejor jugador de la actualidad. ¿Qué Balón de Oro es este?", expresó en un video.

Los organizadores del Balón de Oro decidieron innovar este año manteniendo en secreto la identidad del ganador hasta el final para evitar filtraciones a la prensa, y todos los nominados fueron invitados a la ceremonia en París.

En años anteriores, el ganador se revelaba unos días antes de la ceremonia de entrega de premios.

En respuesta al boicot del Real Madrid, los organizadores insistieron en que "ningún jugador o club" sabe de antemano quién ganó el premio.

"Todos los clubes y jugadores están en la misma situación", señaló a la agencia de noticias AFP una fuente de la organización de los premios.

En cualquier caso, la ausencia de Vinícius Jr. y sus compañeros de equipo representa un revés para los premios. Rodri es el primer futbolista español en ganar el Balón de Oro desde 1960.

¿Cómo funciona la votación del Balón de Oro?

El galardón, entregado por la revista France Football desde 1956, es juzgado por 100 periodistas especializados de los 100 mejores páises ubicados en la clasificación de la FIFA.

En el caso del premio femenino son las mejores 50 selecciones.

Hasta los años 90, el Balón de Oro sólo premiaba a jugadores europeos. Después, empezó a incluir a jugadores de otras nacionalidades siempre que estuvieran vinculados a un club europeo.

Desde 2006, incluye a jugadores de todas las nacionalidades y clubes.

Los periodistas de las redacciones de L’Équipe y France Football eligen a un total de 30 nominados a los que consideren los merecidos ganadores del trofeo.

Después cada periodista de los diferentes países elige a sus 10 mejores: cada puesto recibe una puntuación. Los diez futbolistas seleccionados reciben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente.

Los criterios de selección son desempeño individual, rendimiento colectivo y juego limpio.

Vinicius no logró brillar con su selección ni en la Copa América ni en las clasificatorias al mundial de 2026.

El jugador que obtiene más puntos en total gana el Balón de Oro. En 2023, Messi sumó 462 para ganar el premio, que tuvo en cuenta sus actuaciones con la selección argentina —en el Mundial 2022, del cual salió victoriosa—, con el París Saint-Germain y con el Inter de Miami.

Erling Haaland, del Manchester City, quedó segundo con 357 puntos.

Este año, la prensa española veía a Vinícius Jr. como el más probable ganador del premio. Durante la temporada, marcó 24 goles e hizo 11 asistencias para el Real Madrid, con lo cual fue crucial para que el equipo ganara la Liga de Campeones y la Liga española.

El año pasado, el jugador brasileño recibió el Premio Sócrates, que honra a futbolistas que hayan llevado a cabo labores humanitarias.

Fue reconocido por el aporte del instituto Vini Jr. en educar a los jóvenes a través del deporte.