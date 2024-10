Godoy Cruz suma un refuerzo interno para la recta final del torneo

La mira está puesta en un solo objetivo y ese objetivo se llama Copa Libertadores. Godoy Cruz quiere llegar a la máxima cita continental en el 2025 y va bien rumbeado, aunque puertas para adentro todos son conscientes que falta la recta final, que no será nada fácil.

Pensando en el desenlace de una temporada a la que le quedan ocho partidos, Daniel Oldrá tiene un motivo para sonreír: Tomás Pozzo tiene el alta médica y podría ocupar un lugar en el banco de suplentes ante Atlético Tucumán. El volante sufrió la rotura de ligamentos cruzados contra Unión y no juega desde el 13 de febrero de este año.

Con paciencia y perseverancia para volver más fuerte, el volante asoma como una solución pensando en un puesto que ha tenido a maltraer al Gato. Es que el tobillo del Indio Fernández le ha generado dolores de cabeza, sumado a la partida de Hernán López Muñoz. Por eso, el retorno del ex Rojo de Avellaneda le dará recambio en la zona de creación.

Tomás Pozzo ocuparía un lugar en el banco ante Altético Tucumán.

Más allá del OK para jugar profesionalmente, la idea que tiene el cuerpo técnico es llevarlo de a poco y que sume ritmo con el correr de las semanas. Pozzo ha sido uno de los integrantes de una lista de problemas de rodilla que también tiene los casos de Nahuel Ulariaga y Facundo Butti. Por eso, calma y a no apurar los tiempos es el camino del que no se apartarán desde el CT.

Pensando en la zona mencionada de volantes, Fernández recuperará su lugar tras cumplir con la fecha de suspensión ante Independiente y lo más probable es que ingrese por Vicente Poggi (de floja actuación en Avellaneda). Así, el medio quedaría con Leyes, Abrego, Fernández, más Andino, Atamira y Rodríguez en ataque.