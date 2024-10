Uno es bomba: los 3 suplentes de River que ganaron terreno para jugar la revancha ante Mineiro

River Plate se juega el año este martes en el Monumental en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. Tendrá la difícil tarea de remontar un 3-0 en contra, con el agravante de que dentro del mal funcionamiento general que está teniendo el equipo, el gol es uno de su mayores déficits desde el regreso de Marcelo Gallardo. Tras su asunción en agosto, disputaron 15 encuentros y marcaron solo 13 goles (0.87 de promedio), y apenas 1 en los últimos 5.

Ya sin chances reales de pelear la Liga Profesional, el último domingo planteó un once completamente alternativo ante Defensa y Justicia, resguardando a sus principales figuras para la vuelta. Si bien el Millonario tuvo una magra presentación en Florencio Varela y no hubo demasiadas cosas para destacar, algunos jugadores aprovecharon su oportunidad y, con sus actuaciones, podrían ganarse un lugar en el once para enfrentar al Galo. Son tres y no está entre ellos Jeremías Ledesma, ya que Franco Armani sería uno de los titulares inamovibles.

Franco Mastantuono se asoma como alternativa para la revancha. (Foto: River Plate)

Uno de los que podría tener una chance es Franco Mastantuono. El juvenil estrella de apenas 17 años fue de los mejores del partido y ya demostró en más de una ocasión estar a la altura de grandes compromisos. Tras no sumar minutos en Belo Horizonte, el Burrito Ortega había apuntado que tanto él como el Diablito Echeverri debían decir presente en la revancha. Si bien el Muñeco advirtió que "no son salvadores" y que no quería que recayera la "responsabilidad" sobre ellos, el joven volante igualmente se asoma como alternativa.

Pablo Solari también podría tener su oportunidad. (Foto: River Plate)

Otro que aparece en el horizonte es Pablo Solari. A diferencia del mediocampista oriundo de Azul, el delantero de 23 años si ingresó en el Arena MRV, a los 71' en reemplazo de Facundo Colidio. Si bien no brilló y le faltó un poco más de intensidad ante el Halcón, el ex Colo Colo fue de lo más desequilibrante del equipo, por lo que podría tener su oportunidad.

Pity Martínez sería la alternativa bomba de River. (Foto: River Plate)

Por último, y sin dudas el más sorpresivo de todos, está el caso de Gonzalo Martínez, que el viernes volvió a jugar luego de casi un año parado por una lesión ligamentaria, y en los poco más de 23 minutos que le tocó hacerlo, fue lo mejor de River. "La mejor noticia del día", había señalado Gallardo en conferencia de prensa respecto del Pity. Si bien tuvo un gran rendimiento, lo cierto es que recién fue su primer partido en todo 2024. ¿Le alcanzará para decir presente en el Monumental contra Mineiro?