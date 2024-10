La respuesta de Boca a la oferta millonaria de Fenerbahçe por Cristian Medina

El pasado miércoles, a horas del cruce entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata por Copa Argentina, generó revuelo en la Ribera la noticia de que Cristian Medina había pedido expresamente no jugar ese partido. Esto había sido en señal de protesta contra el club por no haberse expresado ante la oferta que había hecho Fenerbahçe para contratarlo y que pudiera emigrar al equipo turco en 2025.

Esta conducta del joven volante de 22 años no cayó para nada bien en el equipo, y por más que luego pidió disculpas, no solamente no sumó minutos ante el Lobo, sino que Fernando Gago decidió ni siquiera convocarlo para el encuentro de este domingo contra Deportivo Riestra. Con el escándalo ya desatado, desde Brandsen 805 ya tomaron una postura respecto de la propuesta de los otomanos.

El viernes Boca Juniors le respondió al Fenerbahce por la venta de Cristian Medina. Están de acuerdo en los 15.000.000 de dólares -es la cláusula- pero las CONDICIONES las pone el Xeneize (forma de pago), además de cómo se abona todo si llega a ser vendido antes. Aguardan que el… pic.twitter.com/kpTnIR5xkT — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) October 27, 2024

Según informó en su cuenta de X Leandro "Tato" Aguilera, periodista que cubre el día a día del Xeneize para TyC Sports, la dirigencia respondió el pasado viernes y estarían de acuerdo con los 15 millones de dólares que hay sobre la mesa, monto en el cual está valuada su cláusula, pero para eso ellos tendrán que poner las condiciones respecto de la forma de pago y los tiempos de la transferencia.

En los próximos días debería saberse si el Fenerbahçe acepta o no estos términos. Del lado del jugador, aún no está claro si volverá a jugar o no en lo que queda de 2024. Lo cierto es que la novela que comenzó hace meses, desde que el juvenil expresó sus deseos de salir, está cada vez más cerca de finalizar.

Medina ha sido uno de los mejores valores valores del plantel de Boca en el último tiempo. Surgido de las inferiores, desde su debut en 2021 disputó un total de 160 encuentros con la camiseta azul y oro, con 9 tantos y 10 asistencias. En 2024 fueron 30 partidos, en los que convirtió 3 goles y asistió otros 3. Además, sus buenos rendimientos lo llevaron a formar parte de las categorías juveniles de la Selección argentina, donde también logró destacarse. ¿Emigrará finalmente al fútbol europeo?