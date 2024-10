La durísima reacción de la prensa de Madrid con Mbappé tras el 0-4 ante Barcelona: “Ridículo histórico”

Este sábado, en el que probablemente haya sido el capítulo de El Clásico de España más esperado desde que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi abandonaron La Liga, Barcelona apabulló de manera categórica al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Fue una contundente goleada 4-0 con tantos de Robert Lewandowski por duplicado, Lamine Yamal y Raphinha por la fecha 11, lo que alejó al conjunto blaugrana a 6 puntos de distancia en la cima de la tabla de posiciones.

Había muchas expectativas puestas en Kyilian Mbappé, quien jugaba su primera edición de este choque de gigantes. Si bien parecía que las cosas se encaminaban bien para él, con un golazo a la media hora cuando el marcador aún estaba en cero, la jugada fue anulada por offside (le volvería a suceder lo mismo más adelante en el encuentro). Tras esta adversa situación, todo fue de mal en peor para el francés y terminó teniendo una jornada para el olvido, completamente dominado por la defensa rival y con una insólita marca de 8 posiciones adelantadas durante los 90 minutos.

El golazo de Mbappé, anulado por offside

Esto repercutió de gran manera entre los hinchas, que se expresaron en términos muy duros respecto de Kiki en el estadio y en redes sociales. Pero no fue algo exclusivo de los fanáticos merengues, ya que la prensa española, especialmente la madrileña, tuvo una postura muy similar y fue muy terminante con el 9.

Quizás el más tajante haya sido Lluís Miguelsanz para Sport de Cataluña, que definió el partido de Mbappé como un "ridículo histórico" y "una de sus peores noches en el fútbol profesional". Algo parecido salió de la boca de Tomás Roncero, reconocido por sus intervenciones en El Chiringuito, que señaló en la señal de Carrusel Deportivo: "Yo no lo he traído al Madrid para fallar lo que ha fallado hoy. O espabilas o empiezas a entender que esto es el Madrid, no es París".

Otros periodistas, como Hugo Carrasco del Diario Madridista, o el mismo Le Equipe de Francia, se centraron en los constantes offsides en los que cayó Donatello, resaltando que no pudo evitar caer una y otra vez en la "trampa" táctica que le planteó el Barcelona, y remarcando que el registro de 8 fueras de lugar constató un "récord" en las grandes ligas europeas que no se veía, por lo menos, desde hacía ocho años.