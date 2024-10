La advertencia de Martino tras el 2-1 de Inter Miami en el arranque de los playoffs: “El partido debió terminar con…”

Este viernes, Inter Miami consiguió un importantísimo triunfo 2-1 en el primer partido de los playoffs de la MLS. Fue 2-1 como local ante Atlanta United, en una instancia que se juega al mejor de tres duelos (independientemente de la diferencia de goles) y en la que no se admiten empates (en caso de igualdad durante los 90 minutos, se define un vencedor por penales). Por lo tanto, en caso de ganar la revancha el próximo sábado, ya se asegurará su lugar en la siguiente fase, y si llegase a perder, se disputaría un tercer cruce a modo de desempate.

Las Garzas fueron superiores al rival, pero apenas pudieron imponerse por un margen mínimo, gracias a los tantos de Luis Suárez a los 2' y Jordi Alba a los 60'. La visita había empatado provisoriamente a los 30' a través de Saba Lobzhanidze. Lionel Messi, capitán y estrella del equipo, asistió el gol de la victoria, pero no logró convertir debido a la gran actuación bajo los tres palos del histórico arquero Brad Guzan, la figura de la noche y responsable de que el resultado fuera tan acotado.

Las declaraciones de Martino post partido

A esto se refirió Gerardo Martino en conferencia de prensa, en la que se mostró a gusto con el rendimiento de sus dirigidos, pero advirtió que el resultado quedó corto: "Lo que más me gustó fue el control que tuvimos durante casi todo el encuentro. No propiciamos tantas pérdidas que generen salidas al espacio del rival; así y todo tuvieron dos en el primer tiempo. Fuimos pacientes. Creo que si no era por la actuación de Brad (ya lo había dirigido en el mismo club entre 2017 y 2018), el partido debió terminar con más goles de diferencia", resaltó.

Por otro lado, destacó el modo en que jugó Inter, especialmente a través de las buenas asociaciones y alternaciones que hicieron entre sí Messi y Suárez: "Ellos se mueven libremente y tanto puede quedar uno más adelante y el otro más atrás, y viceversa. Creo que dominamos bien y en el empate de ellos no sufrimos que el rival venga a los espacios. Creo que nos faltó un poquito más de agresividad para defender esa pelota cerca de nuestro arco, es decir la gestación de la jugada", señaló el Tata.

Por último, expresó su preocupación por Ian Fray, joven defensor de 22 años que había ingresado en el segundo tiempo y debió abandonar el campo sobre el final tras sufrir una lesión, la cuarta consecutiva en los últimos cuatro años: "Nos vamos con una sensación no de tanta satisfacción como podría haber sido el desarrollo del partido, pero me parece que tiene más que ver con el tema de Ian. Todos estamos un poco tristes y expectantes a la vez acerca de qué lesión tuvo", concluyó Martino.