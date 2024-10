El único motivo de Gallardo para sonreír tras el 0-0 de River ante Defensa: “La mejor noticia del día fue la…”

Tras el palazo que sufrió días atrás en Brasil en la ida de las semifinales de Libertadores ante Atlético Mineiro, y en la previa de la revancha en el Monumental del próximo martes, River Plate igualó 0-0 este viernes en Varela con Defensa y Justicia por la fecha 19 de la Liga Profesional. Con un equipo íntegramente compuesto de suplentes, sumó otra magra actuación a un segundo ciclo de Marcelo Gallardo que sigue estando muy por debajo de las expectativas puestas en él.

Con el de anoche, en 15 partidos disputados desde su regreso, consiguieron 5 triunfos, 8 empates y 2 derrotas, y hace 5 que no ganan. Además de no convencer desde el juego, el aspecto ofensivo es más que alarmante, ya que solo anotaron 13 goles (un promedio de 0,87 por encuentro), y convirtieron apenas uno en los últimos 5 compromisos. El Muñeco es consciente de que no le está encontrando la vuelta a la situación y que hay pocas cosas positivas para destacar.

Lo único destacable del partido para Gallardo

De hecho, en conferencia de prensa expresó un único motivo para sonreír, que fue el regreso de Gonzalo Martínez después de casi un año sin jugar: "La mejor noticia del día fue la recuperación del Pity. Es un jugador que tiene jerarquía, que después de un parate largo, pudo volver y lo hizo bien. Entró con frescura, con la cabeza fresca, y es una alegría que haya vuelto a las canchas después de tanto tiempo", apuntó Napoleón.

Pity Martínez volvió a jugar después de 321 días. (Foto: River Plate)

Y no es para menos. El héroe de la final de Madrid llevaba 321 días sin disputar un partido, luego de que en enero de este 2024 sufriera una muy grave lesión ligamentaria. Después de un largo proceso de casi 10 meses de curación y trabajos intensos, pudo volver a sumar minutos con la banda roja. Su último encuentro había sido el 9 de diciembre de 2023, en la eliminación de River ante Rosario Central en semifinales de la Copa de la Liga.

Contra el Halcón, ingresó a los 67' y en el tramo que le tocó estar en cancha fue de los mejores del equipo. De hecho, estuvo muy cerca de convertir un gol de tiro libre a poco de haber entrado. La forma en la que el extremo de 31 años dijo presente después de tanto tiempo es una gran noticia para Gallardo, ya que se posiciona como una gran alternativa para usar desde el banco en la revancha ante Mineiro en el Monumental. ¿Podrá Pity Martínez aportar su granito de arena para que el equipo logre la hazaña?