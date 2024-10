Vélez confirmó los citados para recibir a Belgrano en el Amalfitani: qué pasó con Elías Gómez

El puntero del fútbol argentino, que perdió apenas uno de sus últimos 15 partidos, busca continuar de racha para no ceder terreno en la recta final de la Liga Profesional. Este sábado 26 de octubre, desde las 21, Vélez recibirá a Belgrano en el estadio José Amalfitani.

Durante la jornada de este viernes Gustavo Quinteros tomó una contundente decisión a la hora de dar a conocer la nómina de los 23 futbolistas que verán acción en el mano a mano ante el Pirata. El DT tomó la decisión de dejar fuera del listado a Elías Gómez, quien lo insultó luego de que lo reemplazara en el estadio Monumental.

Como consecuencia, el director técnico de Vélez había advertido la postura que tomaría: " Yo no lo escuché cuando pasó. Por eso lo miro. Seguramente en caliente me gritó algo pero después lo arreglamos de forma interna. Todos los jugadores que salen y se enojan a mí no me disgusta demasiado, pero si hay alguna falta de respeto va a haber un castigo deportivo seguramente. Eso es seguro. El respeto es la base de la convivencia de un equipo de fútbol y en la vida. Después voy a hablar con él de forma privada".

Finalmente, esto fue lo que pasó. Quinteros confirmó a los 23 futbolistas que tendrá a disposición para el partido con Belgrano y Elías Gómez brilla por su ausencia. Resta conocer si la sanción será por una fecha o podría extenderse teniendo en cuenta que el Fortín lucha por el título.

El defensor, que le gritó "cagón" al técnico luego de ser reemplazado en el Monumental, realizó su pedido público de disculpas: "Pedirle disculpas, ya lo hablé con él. La verdad, es un momento de calentura, nadie quiere salir en un partido tan importante. Sentí que quería revertir la situación porque sé que la jugada viene por mi lado y me sentí muy responsable", aseguró el futbolista en zona mixta.